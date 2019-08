Un accompagnement des parcours professionnels en milieu ordinaire

Le GPS (Groupement de priorité de santé) Emploi expérimente, en partenariat avec Malakoff-Médéric, un dispositif d’accompagnement des parcours professionnels des personnes handicapées employées en milieu ordinaire. Objectif : définir un modèle organisationnel et économique, reconnu et validé par les pouvoirs publics, afin de pouvoir pérenniser et étendre ce dispositif à l’ensemble du territoire.

L ’insertion professionnelle et la sécurisation des parcours profes-sionnels des personnes en situation de handicap représentent un enjeu majeur de société. Confrontées à des difficultés d’accès au marché du travail, avec un taux de chômage de près de 20 %, elles ont aussi plus de difficultés à conserver leur emploi, faute de solutions d’accompagnement durable prenant en compte leurs attentes et leurs besoins, mais également ceux des entreprises. Et, si elles se heurtent à des difficultés d’accès à l’emploi en milieu ordinaire, elles ont encore plus de mal à se main-tenir ensuite en poste. En effet, la France ne dispose pas aujourd’hui, à l’instar d’autres pays en Europe (lire encadré), de dispositifs structurés et pérennes d’accompagnement des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Il n’existe en la matière que des accompagnements de courte durée (six mois pour un Cap Emploi , par exemple) ou dispensés par des structures expérimentales, financées sur deux ou trois ans maximum.Face à ce constat, le GPS (Groupement de priorité de santé Emploi), initié par la FEGAPEIi (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des per-sonnes handicapées et fragiles) en 2009, a souhaité développer un dispositif d’accom-pagnement des parcours professionnels des personnes handicapées employées en milieu ordinaire. Cet accompagnement « sur mesure », qui comporte également un volet formation initiale et tout au long de la vie, ainsi qu’une dimension plus globale d’insertion sociale (logement, etc.), s’appa-rente à ce que l’on appelle plus couram-ment le « job coaching ». Une phase expérimentale de 2 ans.

Pour mener à bien cet objectif, le Gps Emploi a donc décidé de piloter le lance-ment sur deux ans de six services d’ac-compagnement des parcours professionnels des personnes handicapées, à titre expérimental, reposant chacun sur un financement du Fonds social européen (FSE) et un soutien de Malakoff Médéric. Ces six « programmes pilotes » vont être développés sur la base d’objectifs com-muns et d’un cahier des charges précis. La mise en œuvre et le suivi de ces six services devrait permettre de formuler, à l’horizon 2015, une approche des :

• besoins à couvrir ;

• méthodes de travail à développer et des compétences nécessaires à acquérir (de nouvelles formations, le cas échéant universitaires, seront à l’occasion définies) ;

• bases économiques et de rentabilité à établir ;

• modalités de financement à construire avec l’ensemble des partenaires concer-nés (entreprises, acteurs publics…) ;

• cadres réglementaires et de tutelle publique à élaborer.Le projet est coordonné par la FEGAPEIi.