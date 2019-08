Un accident médical coûte en moyenne 115.000 euros d’indemnisation

Selon un rapport de l’observatoire des risques médicaux (ORM) qui vient de paraître, l’indemnisation des accidents médicaux coûte en moyenne 115.000 euros par accident à la solidarité nationale et aux assureurs. Cité vendredi par le quotidien Le Figaro, le rapport analyse de 2006 à 2009 4.083 dossiers d’accidents dont l’indemnisation a dépassé au minimum les 15.000 euros pour une charge financière globale de près de 471M. Près de 60% des dossiers d’accidents (2.418) proviennent d’opérations de chirurgie, hors chirurgie esthétique et obstétrique, loin devant les autres disciplines médicales.

40% des réclamations sont déposées dans l’année de l’accident médical, mais plus de 20% des dossiers ont été traités en plus de 5 ans et 10% en plus de 10 ans, selon cette étude. Une proportion importante des cas (27%) concerne des « actes fautifs », c’est-à-dire de véritables erreurs médicales, à ne pas confondre avec une grande majorité d’ « aléas médicaux », qui surviennent bien que toutes les règles aient été respectées.

Le montant des indemnisations est pris en charge à 53% par la solidarité nationale (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, ONIAM), le reste par les assureurs des médecins et des établissements de santé, à l’exception de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui est son propre assureur. Si 98% des dossiers ONIAM (office national des accidents médicaux) sont réglés par voie amiable, 52% seulement des dossiers des assureurs le sont par cette voie.

Source : AFP