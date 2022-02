Ecouter article Ecouter article

Ukraine quid des personnes vulnérables et handicapées qui sont dépendantes des services sociaux et des services de santé

Aux coté des associations internationales de personnes handicapées Handirect exprime ses grandes inquiétudes face aux développements actuels et à l’invasion de l’Ukraine par des forces étrangères. En plus de sa menace directe pour les vies humaines, cette guerre va détériorer les moyens de subsistance, la mobilité, l’accès aux services sociaux, de santé, d’éducation et autres services de base indispensables. Si toute le population est touchée les personnes les plus vulnérables et celles qui ont besoin d’aide ; tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, les sans-abri et autres sont totalement fragilisées et précarisées. Ce sont les victimes invisibles de tout conflit, celles dont on ne parla pas. L’accès aux services sociaux et de santé pour ces personnes peut être une question de vie ou de mort. C’est une question de droits humains fondamentaux qui doivent êtres respectés même en temps de crise (conformément à l’article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées). De nombreuses associations et services sociaux ukrainiens travaillent pour fournir le soutien adéquat aux individus à travers l’Ukraine et ce malgré les risques encourus. Les gouvernements qui soutiennent l’Ukraine doivent veiller à ce que ces services puissent faire leur travail et contribuer à limiter les énormes conséquences sociales de la guerre. L’entourage des personnes vulnérables dans un pays en guerre ou victime d’une catastrophe naturelle est tout aussi victime et impacté psychologiquement. La paix et la protection de la vie sont aujourd’hui bafouées aussi nous souhaitons que tous les décideurs tiennent compte de la situation du peuple ukrainien et en particulier des personnes handicapées et des autres personnes vulnérables pendant cette crise. Pour cela une action ciblée est nécessaire immédiatement pour éviter qu’une crise sociale et humanitaire ne se développe en plus de la crise politique et militaire.

