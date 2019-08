uDiversal, le nouveau réseau social professionnel de la diversité

Début novembre, l’association CED Hanploi lève le voile sur son réseau social Udiversal. Ce nouvel outil professionnel se veut un espace d’échange et de partage ouvert à la diversité. Cristel Munoz, Directeur Opérationnel et Stratégique de CED-Hanploi, a l’initiative du projet, revient pour Handirect sur les particularités de ce nouveau média 2.0.

Pouvez-vous nous présenter votre rôle au sein de CED-Hanploi ?

J’ai rejoint l’association CED-Hanploi en 2012 avec pour objectifs de professionnaliser son rôle et de bâtir une stratégie à court et moyen terme. En 2008, CED-Hanploi a lancé son jobboard (www.hanploi.com), un outil innovant qui regroupe un véritable vivier de candidats disposant d’une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). En parallèle de ce site, nous accompagnons les entreprises avec des services de formation, de communication, de recrutement… Nous travaillons avec environ 250 clients, des grandes entreprises, des universités et des écoles. Le 7 novembre aura lieu le grand lancement de votre réseau Udiversal.

Qu’est-ce qui vous a motivé dans la création de ce nouvel outil ?

Nous réunissons deux fois par an nos entreprises fondatrices* pour effectuer un brainstorming et échanger sur les pratiques et les éléments d’innovation dans le domaine du handicap. En janvier dernier, nous leur avons demandé, comment elles nous percevaient afin d’adapter au mieux nos actions à leurs besoins. Aujourd’hui, les entreprises se positionnent dans l’ère du 2.0. Elles ressentent l’engouement autour des réseaux sociaux tels que Viadeo ou Facebook et ont conscience que l’avenir du recrutement se trouve dans ces outils. Ces réseaux sont cependant parfois mal compris et appréhendés avec une certaine méfiance. Nous souhaitons donc répondre aux besoins de façon pragmatique.

Concrètement, quels seront les objectifs d’Udiversal ?

Le rôle premier de notre réseau n’est pas seulement de mettre en relation candidats et recruteurs, mais d’instaurer un fil rouge pragmatique qui permet de cartographier l’ensemble des acteurs de la diversité. L’un des principes d’Udiversal est également de dépasser le cadre légal français, d’où le titre qui fait écho à « Universel ». Nous voulons aller plus loin, en créant un espace ouvert à toutes les différences et aux entreprises engagées sur la diversité. Aujourd’hui, nous constatons que beaucoup de candidats appréhendent de déclarer leur handicap ou leur différence.

Ne pensez-vous pas qu’elles pourraient être frileuses quant à leur présence sur le réseau Udiversal ?

Je pense qu’au contraire, en observant les entreprises qui témoignent sur leur ouverture aux différences et sur leur politique de non-discrimination, elles seront encouragées à faire partie de l’aventure. L’objectif est que les gens se sentent à l’aise quelques soient leur différence, qu’il s’agisse du handicap, de la couleur de peau, … On remarque que sur certains sites comme Viadeo, des candidats mettent en avant leur RQTH, comme le premier argument. Je trouve que c’est dommage : on ne peut pas résumer une personne à ce facteur et ce n’est pas ce que nous souhaitons faire. Les membres du réseau ne seront en aucun cas contraints d’afficher leur différence.Qui dit réseau social dit forcément prise de parole.

Comment les échanges s’organiseront-t-ils ?

Des espaces d’échanges et de témoignages seront mis en place et les personnes pour-ront s’exprimer sur leurs expériences, leurs questionnements… L’idée n’est pas de relayer uniquement les succès, mais de prendre conscience des réalités. Dans ces espaces, il s’agira d’exprimer des réussites tout comme des difficultés.

Quels atouts possédera Udiversal pour les missions handicap ?

Aujourd’hui, nous constatons un renouvellement au sein des missions handicap, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de professionnels. Udiversal leur per-mettra de se mettre en relation avec les autres entreprises, sensibles aux questions de la diversité. Ils pourront ainsi échanger sur leurs bonnes pratiques et tisser leur réseau. Plusieurs entreprises ont déjà rejoint Udiversal, vous les découvrirez lors du lancement. Elles ont aujourd’hui une réelle volonté d’intégrer la question du handicap de manière diffuse et de rattacher cette question à la diversité, c’est dans cette logique que nous avons crée Udiversal.

Quelles seront les caractéristiques techniques du réseau ?

Nous avons souhaité mettre en place un outil complètement accessible, grâce à notre partenaire Atalan, spécialiste de l’accessibilité numérique. Il sera également possible de naviguer sur le réseau social depuis sa tablette et son smartphone. L’inscription au réseau sera gratuite pour les membres comme pour les entreprises. Enfin, notons que trois salons virtuels thématiques se dérouleront également chaque année sur le réseau dès 2014.

* CNP Assurances, Dassault Systèmes, CEA, Capgemini France, Crédit Agricole S.A., IBM, SFR, Thales, Total.

www.udiversal.com