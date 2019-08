TV5 Monde partenaire des Trophées 2009 de l’APAJH

TV5 Monde accompagne la Fédération des APAJH pour la 5e édition des Trophées en diffusant sur toutes ses antennes le documentaire « Omar : acceptez-vous mon handicap ? », pré-acheté par la chaîne en 2008. Sensible au combat mené par Omar pour l’accès des personnes en situation de handicap à l’éducation et à la culture, Marie-Christine Saragosse, directrice générale de TV5MONDE avait décerné un “Coup de chapeau” au jeune marocain à l’occasion de la précédente cérémonie des Trophées. Par ailleurs, la cérémonie 2009 sera retransmise en différé sur le site www.tv5monde.com.

OMAR : ACCEPTEZ-VOUS MON HANDICAP ? De Rita Lahlou & Patrice Barrat, 2009.

Omar Koussih, 19 ans, vit avec sa famille à Rabat, au Maroc. Depuis sa naissance, il souffre d’amyotrophie spinale. Afin qu’il bénéficie d’une éducation scolaire, Faouziah, sa mère, a quitté son poste de fonctionnaire pour créer une école primaire. C’était la seule solution. Aujourd’hui, grâce à une souris spéciale, qui lui permet d’actionner les lettres sur l’écran de son ordinateur, Omar écrit, admirablement. Des poèmes, des lettres ou des messages électroniques, par lesquels il tente d’attirer l’attention sur son sort et sur celui de millions de handicapés.

Au-delà de son cas, Rita Lahlou et Patrice Barrat ouvrent le débat et interpellent. Quelle scolarisation pour les personnes handicapées ? Quel travail pour elles ? Quels accès ? Quels droits ? Quel regard entre les handicapés et la société ? Les réponses, on les trouve au Maroc, en France, au Japon, aux Etats-Unis. A l’heure actuelle, une famille sur quatre dans le monde compte une personne handicapée en son sein…

