Tutelle Au Quotidien propose des outils conformes à la réforme des tutelles

Les impacts de la réforme se propagent lentement mais sûrement sur le terrain, même si de nombreux points noirs subsistent. Au quotidien, c’est l’entraide qui prévaut et qui fonctionne. Tutelle Au Quotidien participe et propose une série d’outils pratiques pour mieux gérer la tutelle.

Publication directe des documents sur le forum

Pour faciliter les échanges entre les membres de la communauté, Tutelle Au Quotidien permet désormais de joindre des documents aux contributions dans le forum. Le bouton “Joindre un fichier” apparait juste sous la zone de saisie du message. Ainsi mettre en commun ses informations devient aussi simple que d’attacher une pièce jointe à un email.

Check-list du tuteur et du curateur

En fonction de la nature de la mesure de protection, de la situation d’hébergement, de la composition du patrimoine, et divers autres critères, cet outil fournira la liste des principales démarches et précautions à prendre pour bien protéger la personne vulnérable et son patrimoine.

Il s’adapte d’ores et déjà à une combinatoire de plus de 1500 situations et est améliorer régulièrement pour capitaliser les questions et remarques de la communauté…

Il suffit de se connecter sur le site, et d’accéder à son espace de gestion.

Simulateur de l’assiette de ressources

L’assiette des ressources sur laquelle appliquer le barème de contribution est le sujet qui suscite le plus de questions. Il a donc été ajouté au simulateur une étape préalable permettant de calculer l’assiette de ressources. L’utilisateur est guidé pas à pas dans le calcul de la contribution 2009.

