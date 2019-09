Tunisie : une campagne pour changer le regard

“Changement de regard sur les personnes handicapées : kif kif”., c’est le nom de la nouvelle campagne de sensibilisation présentée hier à Tunis, par Handicap International et la Fédération Tunisienne de Sports pour Handicapés (FTSH)

A travers quatre spots de cinquante secondes et un clip de trois minutes réalisés en Tunisie et tournés avec des sportifs de haut niveau et des enfants des centres spécialisés, la campagne doit permettre de démontrer que le sport peut être également pratiqué par les personnes handicapées.

« Loin de nous l’idée d’établir une quelconque comparaison entre les performances des sportifs handicapés et celles des sportifs valides », explique Bertrand Effantin, responsable de ce projet, à Tunis, « notre volonté est de suggérer un autre regard vis-à-vis des personnes handicapées, de faire accepter la différence ».

Cette campagne est destinée à être diffusés à la télévision ou dans des lieux publics, pour toucher le plus grand nombre possible de personnes.

Initié par le bureau de Tunis de l’ONG Handicap International en collaboration avec la Fédération Tunisienne de Sports pour Handicapés (FTSH), la campagne a été financée par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Tunisie.

Cette campagne de sensibilisation a été élaborée en synergie avec les projets de développement et de promotion des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées, mis en œuvre par l’association et financés par l’Union européenne, la FIFA et OL Fondation.

