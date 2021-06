Vivre au quotidien avec une tumeur au cerveau, la BD de Joël Alessandra

Ecouter article Ecouter article





Le SMAEC a le plaisir de vous annoncer la parution d’une bande dessinée, Le Bruit de la pluie, qui raconte l’histoire du jeune Antoine, soigné pour une tumeur au cerveau.

Antoine est un enfant heureux au sein de sa famille où tout semble aller pour le mieux. Malheureusement, un jour, le comportement d’Antoine interroge ses parents à qui, il se plaint d’innombrables maux de têtes. L’histoire d’Antoine et de sa famille c’est leur parcours depuis l’investigation médicale au diagnostic qui révèlera une tumeur au cerveau, puis l’accompagnement et le quotidien auquel il faut s’adapter.

Loin d’être un récit triste, Le bruit de la pluie apporte une vision du soutien médical et paramédical dont les personnes atteintes par la maladie ou un accident, bénéficient dès le début des soins.

Les très belles pages de Joël Alessandra apportent le petit plus de chaleur et de réconfort à cette histoire positive.

Recommandé pour tous, pour les soignants et encadrants, les familles concernées, les classes etc…

JOËL ALESSANDRA

Scénariste et dessinateur

Joël Alessandra est né en 1967 à Marseille. Grand voyageur, il a notamment été directeur artistique à Djibouti en Afrique de 1989 à 1991. Depuis il ne cesse de publier.

Aux éditions Des ronds dans l’O, il signe en 2017 un livre jeunesse sur les enfants soldats en

Afrique : Kadogo, sur un texte de Ingrid Chabbert. Il réalise en 2020, en tant qu’auteur complet, la bande dessinée La force des femmes dans laquelle il revient sur ses années passées en Afrique qui l’ont profondément marqué… La même année, il participe à l’album collectif Promenade de la Mémoire qui recueille des témoignages de victimes de l’attentat de Nicwe.

Pour cette BD l’auteur s’est nourri de ses rencontres avec des patients, leurs familles et les professionnels du SMAEC.

En 2021, toujours chez Des ronds dans l’O, il signe la bande dessinée Le bruit de la pluie.

DESCRIPTIF

Album cartonné

Format 19.5 X 26.5 cm • 88 pages couleur

Prix 18.00 € TTC

Distributeur : Hachette

contact : Marie Moinard – Tél : 06 60 77 57 23 –

mail : [email protected]