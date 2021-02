Tués de la route : Victimes & Citoyens appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités

Ecouter article Ecouter article



L’association Victimes & Citoyens déplore l’augmentation du nombre de personnes tuées sur les routes en 2009. Le bilan de l’année 2009 s’établirait à plus de 4350 tués, soit une hausse de 2 % par rapport à 2008. Ce triste résultat montre le relâchement des automobilistes et des pouvoirs publics. Pour Vincent Julé-Parade, Vice-président de l’association, « nous sommes bien loin de l’objectif présidentiel qui annonçait la volonté de passer sous la barre des 3 000 morts par an d’ici à 2012. Il est urgent que le Gouvernement prenne ses responsabilités et sache qu’il devra rendre compte à toutes les familles des victimes de son inaction. » Victimes & Citoyens est une association de victimes et de parents de victimes de la route. Soutenue par le Ministère de la Justice et la Délégation Interministérielle à la Sécurité routière, elle mène des actions de prévention sur les routes, dans les établissements scolaires ou dans des entreprises. L’association offre aussi un service d’assistance et de conseils gratuit aux victimes d’accident.