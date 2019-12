TRT-5 : Recommandations sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH1

Communiqué des associations du TRT-5 : Actions Traitements, Act Up-Paris, AIDES, ARCAT, Dessine-moi un mouton, Nova Dona, Sida Info Service et Solensi

Le groupe inter-associatif « Traitements et Recherche Thérapeutique » TRT-5 participe, depuis de nombreuses années, à l’élaboration des recommandations françaises sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH. En 2008, nous nous sommes mobilisés pour l’inclusion d’un chapitre entièrement consacré aux conditions de vie des malades comme déterminant de la réussite de la stratégie thérapeutique. Nous avons également plaidé avec succès pour la prise en compte, dans les recommandations de thématiques transversales, des étrangers/migrants, des femmes, des personnes détenues, des transgenres et du vieillissement des séropositifs.

Au sein d’un groupe d’experts (dirigé, depuis 2006, par Patrick Yeni), pas moins de 31 représentants associatifs issus de 11 associations ont participé, en 2008, aux groupes de rédaction de nombreux chapitres des recommandations.

Pour cette édition, nous avions souhaité promouvoir la prise en compte par les équipes soignantes des conditions de vie des séropositifs et des malades comme ayant un impact direct sur la capacité à s’inscrire dans une démarche de soins et le succès de leur stratégie thérapeutique. Alors qu’en France, 50 % des personnes vivant avec le VIH vivent en dessous du seuil de pauvreté, 22 % n’ont pas de logement et 43 % sont sans emploi, nous avons plaidé pour que les professionnels de santé prennent ces éléments en compte dans le suivi des personnes et organisent des réponses à cette situation de précarité. C’est pourquoi la co-direction du chapitre consacré à ces questions a été confiée à un membre du TRT-5.

Nous avons également promu la prise en compte de situations relevant de spécificités méritant une attention particulière, comme celles des femmes, des immigrants/étrangers, des personnes détenues ou des personnes transgenres. La problématique du vieillissement, qui devient un enjeu de l’avenir des personnes vivant avec le VIH, des personnes séropositives, a également fait l’objet d’une attention au fil du rapport de la part de l’ensemble des experts, associatifs ou médecins. L’approche transversale de ces thématiques a voulu viser une prise en compte globale, tant proprement thérapeutique que liée aux conditions ou à la qualité de vie. Ces thématiques ont fait l’objet de recommandations dans tous les chapitres pertinents ; elles ont été coordonnées par des représentants associatifs et des médecins.

Le groupe TRT-5 a enfin mis en avant auprès du ministère de la Santé les éléments suivants :

– diffusion du rapport du groupe d’experts : nous avons obtenu que le ministère accroisse largement le nombre d’exemplaires qu’il diffusera directement afin que les membres des nouvelles Coordinations régionales de lutte contre le VIH/sida (COREVIH) puissent en être destinataires,

– traduction des recommandations : nous estimons qu’il serait utile de mettre à disposition certains chapitres du rapport en anglais, en espagnol, voire dans une ou deux autres langues, afin notamment de promouvoir l’approche globale de la prise en charge telle qu’elle est pratiquée en France.

o Roselyne Bachelot-Narquin a validé le principe de cette traduction, il reste à en définir les modalités ;

– mise en ligne du rapport : nous réitérons notre souhait que les recommandations fassent l’objet d’une mise en ligne d’une indexation précise qui permette un accès et des recherches facilités dans le texte ;

– mise en oeuvre des recommandations : mises à jour tous les deux ans, elles comportent également un programme d’actions à mener dans le futur pour améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie. Nous avons proposé au ministère un dispositif de suivi de la mise en oeuvre des recommandations.

Sur ces quatre dernières questions, nous attendons que la conférence de presse ministérielle du jeudi 10 septembre nous apporte des réponses, alors que nous poursuivons nos discussions avec l’administration et le Cabinet de la Ministre afin d’aboutir prochainement.

Nous resterons en tout état de cause vigilants à ce que ces recommandations soient le plus largement accessibles et qu’elles soient appliquées au mieux pour le bénéfice des personnes vivant avec le VIH/sida.

