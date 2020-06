Trouvez l’engagement qui vous correspond !

C’est avec détermination que l’équipe du Salon des Solidarités s’engage désormais dans l’organisation des animations de cette 3e édition du Salon, qui aura lieu pour rappel les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2010 à Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles. En collaboration active avec les membres du comité de pilotage, pour un Salon toujours plus participatif, le programme des 3 jours s’ébauche progressivement.

En effet, le Salon des Solidarités, ce sera :

Un lieu de débat et de réflexion… avec de nombreuses conférences animées par des intervenants de qualité, tous spécialistes dans leur domaine. Des conférences pour tous les publics : les professionnels, le grand public, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les retraités. Et plus spécifiquement une conférence présentant une vision complète de la diversité des possibilités d’engagement, quel que soit son âge et son statut.

Des espaces d’animation variés… tel qu’un village des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), qui regroupera 8 stands, un pour chacun des 8 OMD, sur lesquels un jeu ou une animation en lien avec le thème de l’OMD sera proposée.

Un espace Web… sur lequel sera assuré un accès illimité à Internet durant les 3 jours du Salon et où le public pourra entre autres tester en ligne des jeux éducatifs en lien avec la solidarité internationale.

Un espace Éveil à la solidarité… destiné à sensibiliser les enfants de 4 à 12 ans à la solidarité internationale à travers des jeux et des initiations aux cultures du monde.

Un parcours scolaire… pour accueillir lors de la journée du vendredi les classes d’école, de collège ou de lycée, conduites par leurs enseignants pour rencontrer les acteurs de la solidarité et approfondir les problématiques de ce secteur, de plus en plus présentes dans les programmes de l’Education Nationale.

Chacun trouvera ainsi pendant le Salon une animation adaptée à son profil, l’idée étant que nous sommes tous des acteurs potentiels de solidarité. Le Salon, dont l’objectif est de mettre en valeur la diversité et la complémentarité qui existe entre tous ces acteurs, permettra au grand public de s’imprégner des enjeux de la solidarité et à chacun de trouver l’engagement qui lui correspond.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.SalonDesSolidarites.org