Trouver la motivation pour ranger avec cet ouvrage !

Virginie Templeman vous aide à trouver la motivation pour ranger.

“Ranger.”. Un ouvrage original, pratique et richement illustré qui vous redonnera courage et motivation pour tous vos projets de rangements, qu’ils soient colossaux, modestes ou infimes. « Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien » : C’est par cette citation de Sydney A. Friedman, que l’auteure, Virginie Tempelman, débute son coaching pour vous aider à trouver la motivation pour ranger.

Elle propose ensuite de se poser les bonnes questions sur le rangement et l’organisation afin d’en comprendre le véritable intérêt et de savoir comment y parvenir sans se décourager au fil des étapes. Vient ensuite le cœur de l’ouvrage : « Ranger concrètement », qui présente un guide méthodique pour ranger chaque pièce en fonction de ses particularités (cuisine, entrée, bureau, chambres, salle de bains, salon…), le tout agrémenté des astuces personnelles de l’auteure.

En guise de conclusion, on trouve en fin d’ouvrage le chapitre qui nous a semblé le plus original : un guide de rangement par type d’objets, classés par ordre alphabétique : bijoux, brosse à dents, chaussettes, chargeurs, clés, réfrigérateur, escabeau, livres, lunettes…

« Ranger. », Virginie Tempelman, Dessins d’Isabelle Stell, 80 pages illustrées, éditions Massin, 12,90 euros.