Troubles psychiques : Lancement d’une campagne de sensibilisation

Troubles psychiques : La campagne Chaos est lancée dans toute la France

« Faire évoluer les représentations sur les personnes vivant avec un trouble psychique » : Tel est l’objectif de la campagne nationale Chaos, dédiée cette année aux troubles psychiques.

Menée par l’agence E&H Lab, elle reposera sur une vaste campagne digitale, print et événementielle, avec notamment 450 panneaux digitaux et 640 affiches dans les transports répartis à Paris, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Toulouse et Grenoble, Lille ; des panneaux digitaux JC Decaux sur l’ensemble du territoire français, dont 110 écrans à la Défense et 450 affiches print 2m2 ; et une couverture médiatique sur l’ensemble des sites du groupe France télévisions.

« CHAOS, c’est une installation artistique utilisant les leviers issus des nouvelles technologies pour immerger les participants dans les troubles psychiques. Cet état de « CHAOS » caractérise le monde troublé des maladies psychiques, alternant entre noir profond, électricité, lumière, mais aussi accélération, décélération, rythme saccadé, et sérénité. Cette installation itinérante sera déployée dès la rentrée sur l’espace urbain dans les différentes villes qu’elle va traverser. Elle commencera à la Gare St Lazare à Paris fin septembre 2019 ».

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la nouvelle campagne nationale de sensibilisation Chaos, rendez-vous sur le site internet dédié : https://e-hlab.com/chaos-notre-nouveau-projet-engage/