Troubles dys : Sondo, une bibliothèque numérique accessible

La bibliothèque numérique Sondo facilite l’apprentissage à ceux qui souffrent de troubles dys

Offrir à celles et ceux qui souffrent de troubles dys un accès aux mêmes ressources scolaires que tout le monde, telle est la vocation de la plateforme numérique Sondo. Ses créateurs sont partis du constat que près de 10 % de la population souffre de ce handicap, soit un à deux élèves par classe.

En effet, la start-up nantaise MOBiDYS a créé une bibliothèque numérique ludique. Celle-ci propose des outils pour faciliter l’apprentissage de la lecture aux personnes souffrant de troubles dys. La plateforme s’appuie sur des œuvres déjà existantes et les adapte à l’aide d’indicateurs visuels. Par exemple, l’espacement des lettres peut être amplifié à la demande, de même pour la colorisation automatique des syllabes. Il est aussi possible d’afficher une barre à l’écran pour ne pas perdre sa ligne, ou d’utiliser un lecteur audio.

Une bibliothèque numérique adaptée aux personnes dyslexiques

La bibliothèque numérique Sondo est aujourd’hui déployée par MOBiDYS sur les réseaux d’ordinateurs et tablettes d’établissements scolaires, d’associations et d’institutions. Elle comprend plus de trois cent titres adaptés aux collégiens. On y retrouve des œuvres de littérature classique et jeunesse, ainsi que des manuels scolaires en version audio. À noter que la plateforme Eduscol du Ministère de l’éducation et de nombreuses collectivités recommandent cette plateforme.

En parallèle, il existe également une offre destinée aux particuliers touchés par les troubles dys, à travers les titres des éditeurs partenaires proposés par MOBiDYS. Parmi eux : J’aime lire, Dyscool et Colibri. Ces collections sont distinctes de la bibliothèque Sondo, quant à elle réservée aux établissements scolaires, associations et institutions.

Aucune inquiétude sur la protection des données personnelles ! Les équipes de MOBiDYS sont fières de participer désormais au dispositif GAR ou Gestionnaire d’accès aux ressources. Porté par le Ministère de l’Éducation nationale, celui-ci garantit la protection des données personnelles des élèves et enseignants.

Cette Start-Up dédiée aux personnes atteintes de dyslexie a participé à l’émission Les start-up qui font progresser le monde sur M6. Elle a également participé au premier concours des PME en France.

Pour plus d’informations sur MOBiDYS : http://www.mobidys.com/

Anna Pellissier