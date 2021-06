Troubles dys et emploi : Lancement d’InDYSpensable en région AUVRA

Ecouter article Ecouter article





Lancement du programme InDYSpensable en région AUVRA : Accompagner des personnes avec troubles dys dans leur parcours vers l’emploi

Pour révéler les talents « DYS » et favoriser leur employabilité dans les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes lance le programme « InDYSpensable ». En effet, dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est porteur d’un consortium formé d’orthophonistes, de formateurs et d’experts d’outils digitaux adaptés pour accompagner, pendant deux ans, 100 personnes de moins de 30 ans porteuses de troubles « DYS » dans leur insertion professionnelle, mettre en valeur leurs talents et les guider vers l’emploi.

Une coopération entre les différents acteurs locaux de l’emploi

L’expérimentation se déroulera au sein des agences de Pôle emploi et des Missions Locales à travers 11 sites d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En pratique, les experts sourceront et repéreront les jeunes porteurs de troubles « DYS » éloignés de l’emploi. Ceux-ci seront alors pris en charge dans les agences Pôle emploi et les Missions Locales par des spécialistes de l’emploi et de l’accompagnement (psychologues du travail, orthophonistes…) pour identifier leurs troubles « DYS » et leur proposer une approche par compétence individualisée (savoir-faire et savoir-être). L’objectif est de poser un diagnostic assuré et de leur donner des pistes d’orientation professionnelle et de formation. Puis les formateurs experts de troubles « DYS » proposeront des parcours de formations innovants, individualisés et modulaires, tandis que les entreprises partenaires accueilleront ces jeunes pour les former ».

Vers une meilleure insertion professionnelle des personnes touchées par les troubles dys

« Nous sommes très fiers de rassembler des spécialistes de l’emploi et de l’accompagnement pour œuvrer à l’insertion professionnelle des personnes porteuses de troubles« DYS », commente ainsi Jean-Luc Raunicher, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. « InDYSpensable » innove dans la montée en compétences et permet de renforcer l’ensemble des solutions d’accompagnement au service d’une meilleure insertion professionnelle et d’une politique RH encore plus inclusive au sein des entreprises ».

Des propos complétés par ceux de Frédéric Toubeau, directeur régional Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes : «Repenser les dispositifs de formation pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles est un enjeu majeur. Je suis heureux que Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’État, apporte son soutien à des approches nouvelles dans les parcours de formation. Le programme «InDYSpensable» financé dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, en est un bel exemple ».

Selon la dernière étude de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – mai 2017 – il y aurait plus de 7 000 000 porteuses de troubles « DYS » en France, dont 700 000 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus sur ce dispositif Troubles dys et emploi : http://www.via-competences.fr/prao/politiques-publiques/le-projet-indyspensable-comment-valoriser-les-talents-des-personnes-dys-dans-l-emploi–146608.kjsp