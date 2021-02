Dys : Concrètement, que faire pour surmonter les différents troubles ?

Ecouter article Ecouter article





“Troubles dys : Concrètement, que faire ? ” : Un ouvrage pratique pour y voir plus clair

Dans cet ouvrage pédagogique et richement illustré, Alain Pouhet, spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, aborde les troubles dys de manière concrète et sous l’angle des troubles de l’apprentissage. Il s’adresse plus particulièrement aux personnes qui accompagnent les enfants au quotidien, notamment les professionnels du soin et les enseignants, en leur proposant des réponses fonctionnelles aux situations de handicap qui peuvent être vécues tous les jours à l’école par les enfants.

« À défaut d’avoir des solutions adaptées, on s’éparpille, on ne va pas à l’essentiel. Au mieux, on applique au petit bonheur la chance des recettes glanées sur Internet, au pire, on reste dans un attentisme stérile ou un refus délétère des aides, commente Alain Pouhet. Or, il ne s’agit ni de ne rien faire ni de rechercher désespérément la panacée, le bon outil miracle. Il convient de s’entendre sur les restrictions de participation en classe (situation de handicap), tout en prenant en compte la souffrance psychique en lien avec la situation singulière de chaque enfant dys et de chaque famille ».

Ainsi, cet ouvrage invite avant tout à se poser les bonnes questions au bon moment, à hiérarchiser les propositions d’aides faites à l’enfant, et à s’adapter à chaque situation particulière. À noter que ce livre comprend également une dimension interactive avec des vidéos thématiques accessibles par QR code.

« Troubles dys-, concrètement, que faire ? », Alain Pouhet, éditions Tom Pousse.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://tompousse.fr/livre/troublesdys/