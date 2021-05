Troubles du spectre de l’autisme : Un livre marquant

Ecouter article Ecouter article





« Nori et Moi » est une autobiographie racontant la vie d’un jeune homme auquel on a diagnostiqué des troubles du spectre de l’autisme. Récit poignant…

Le syndrome d’Asperger fait partie des troubles du spectre de l’autisme et concerne environ 0,3 % de la population française. Il s’agit d’un trouble envahissant du développement qui se manifeste dès l’enfance.

C’est ce sujet qu’aborde « Nori et moi », un livre paru depuis le 27 janvier 2021 en librairie.

Cette œuvre, venue du Brésil, est une autobiographie livrant deux versions d’une histoire de famille : celle de Sonia Ninomiya, la mère de Massanori, jeune garçon à qui on a diagnostiqué des spectres du trouble autistique à l’âge de 4 ans. C’est le récit de ce jeune homme qui constitue, avec celui de sa mère, cet ouvrage.

Le témoignage de Sonia Ninomiya commence dès la naissance de Massanori puis rentre dans l’intimité de son fils : sa relation avec ses frères et sœurs, celle avec ses parents ainsi que son quotidien à l’école. Sont également évoquées la difficulté du diagnostic de Massanori et sa vie amicale. Massanori, lui, raconte son parcours et sa vie à travers les dates d’événements internationaux. Une véritable découverte des troubles du spectre de l’autisme.

Un ouvrage riche en émotions

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce livre est susceptible d’instaurer chez ses lecteurs, de nombreux sentiments et émotions. En effet, en plus de ses quelques touches d’humour qui viennent rendre l’œuvre légère, « Nori et moi » est touchant et émouvant de par les témoignages sincères que vivent ces personnages. C’est en particulier l’amour et le dévouement que porte cette mère à son fils atteint de troubles du spectre de l’autisme qui touchera les lecteurs. L’ouvrage a également pour visée de casser les préjugés et de mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer certains enfants.

Pour conclure, c’est une réelle aventure humaine que ce livre nous propose. Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, « Nori et moi » est adapté à tous les publics, et surtout ceux sensibles aux sciences humaines. Le livre est disponible en format papier ou en Ebook et traduit du portugais par Marie Potage et Ambrogio Terzoli.

Une véritable autobiographie

Si ce livre semble pertinent aux yeux de tous, c’est certainement parce qu’il est écrit par les individus les mieux placés pour parler de la vie avec des troubles du spectre de l’autisme. En effet, ce sont les deux auteurs qui racontent leur histoire personnelle. Sonia Ninomiya est professeur de langue, littérature et culture japonaises et se consacre à la traduction et à la lecture de livres et de mangas. Quant à Massanori, il est artiste depuis son plus jeune âge et poursuit aujourd’hui sa recherche artistique sous la direction de Caeto, un auteur brésilien. Ce dernier est présent sur le marché éditorial depuis 2001 et a publié deux bandes dessinées autobiographiques et dix livres en tant qu’illustrateur.

Voici un court résumé du Livre :

« “Nori et moi” est un projet à trois voix. Caeto, auteur brésilien de bandes dessinées et illustrateur, rassemble deux versions de l’histoire d’une famille : le récit de Sonia et de son fils Massanori, ou Nori.

Sonia raconte son histoire en commençant par la naissance de Massanori, les difficultés à diagnostiquer son fils autiste, ses relations avec les frères et sœurs, la famille, l’école et les amis. Une histoire pleine d’amour et de dévouement, mais aussi de préjugés et de difficultés. Massanori à son tour, étudiant au cours de dessin de Caeto, raconte son histoire d’une manière particulière, une histoire intimement liée aux événements internationaux. Comme l’explique sa mère : “Je perçois l’esprit de mon fils comme un recueil de faits et de dates historiques, des repères culturels et des histoires de famille qu’il trouve dans des livres, des encyclopédies et par parler avec les membres de la famille… C’est sa couverture de sécurité.”

Une famille. Deux histoires. Émouvant et dramatique, touchant et drôle. »

Pour plus d’informations sur le livre, vous pouvez cliquer ici.

Tom Vignals