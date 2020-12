Troubles du langage : L’appli Helpicto vous aide à les contourner

Listen to this article Listen to this article





Helpicto : Une appli pour contourner les troubles du langage



Faciliter la communication avec les personnes autistes : Tel est le but de d’Helpicto, application tactile et interactive qui aide à contourner les troubles du langage, notamment chez les enfants. Le concept repose sur une bibliothèque d’images riche de milliers de pictogrammes et qui peut être complétée par ses utilisateurs qui peuvent y ajouter des photos.

« Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l’application Helpicto™ instantanément en pictogrammes, puis de façon orale. C’est beaucoup plus ludique et facile, il comprend mieux », témoigne Karine, maman d’Arthur, 15 ans et utilisatrice régulière d’Helpicto. L’application propose également d’enregistrer des séquences des rituels du quotidien : s’habiller, se coucher…

L’application est disponible sur tablette, smartphone et ordinateur. Elle est proposée au prix de 6 euros par mois.

Pour obtenir plus d’informations sur l’application Helpicto, rendez-vous sur le site dédié : http://www.helpicto.com/