Troubles digestifs : Une plateforme pour comprendre votre corps

Faut que ça sorte : Une plateforme en ligne pour comprendre les troubles digestifs et le fonctionnement de la digestion à l’intérieur du corps

Sur ce site internet ludique et pétillant animé par Adrien Richard et William Lowes, et dédié aux troubles digestifs, vous trouverez des articles illustrés sur toutes les parties du corps qui jouent un rôle dans la digestion (bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, foie, sphère hépatique, microbiote, côlon) ainsi des informations sur les différents problèmes qui peuvent être rencontrées avec ces parties du corps (mauvaise haleine, gingivite, gastrite, reflux gastro-œsophagien, intolérances et maladie cœliaque, crises de foie, candidoses…).

Sans oublier des recettes et de nombreux conseils pour éviter au maximum les troubles digestifs. “Faut qu’ça sorte ! t’explique tes tripes, flatulences, gastrite, candida… et autres joyeusetés intestinales. Tout sur le système digestif, son fonctionnement, ses pathologies, remèdes naturels et recettes bien-être pour rester en bonne santé ! commentent les fondateurs du site. Ici, pas de médecins ni de discours santé déprimant : on embarque pour un road-trip dans tes boyaux avec des explorateurs assez fous pour avoir expérimenté eux-mêmes toutes les infos qu’ils te partagent. Tu rencontreras sur ta route conseils, tuto, recettes et solutions naturelles pour prendre soin de toi et régaler tes papilles !”.

À découvrir sur : www.fautqucasorte.fr