Troubles de l’apprentissage : Une application qui accompagne les enfants

Avec Ben le Koala, enfants et parents rencontrent un nouvel ami pour lutter contre les troubles de l’apprentissage. Dans la nouvelle version de l’application gratuite du même nom, disponible sur IOS et Android, le petit animal venu d’Australie aide les mini-utilisateurs à mieux appréhender les gestes du quotidien.

Le smartphone pour oublier les troubles de l’apprentissage

Fruit d’un partenariat entre l’association lilloise Signe de Sens et les développeurs de Stepwise, Ben Le Koala était d’abord un site internet. En développant aujourd’hui une application, ses fondateurs renforcent leur engagement en faveur des enfants par l’accompagnement face aux troubles de l’apprentissage. Adapté à toutes les situations de handicaps, l’outil fonctionne ainsi sur le modèle d’une bibliothèque de compétences thématiques. Parmi elles, on peut citer le brossage de dents, l’hygiène du corps et du visage, ou encore tout ce qui a trait à l’habillage ou l’éveil sportif et musical.

Le koala orange s’adresse aux usagers par le geste à travers une pastille vidéo. Il est également possible de télécharger un livret pédagogique pour joindre l’écrit à la vidéo. De fait, dans le cas de la dyspraxie visuo-spatiale ou de l’autisme, l’application se veut particulièrement adaptée. En plus de remédier aux troubles de l’apprentissage, elle encourage le développement de la motricité fine. À ce titre, le Centre Autisme Nord-Pas-de Calais soutient d’ailleurs l’idée depuis sa création en 2013.

Ben le Koala, une histoire et des récompenses

Contre les troubles de l’apprentissage, Ben devient donc un ami de tous les jours. D’une part, pour « favoriser l’épanouissement » de l’enfant, et d’autre part, « l’aider à percevoir son potentiel ». Le brossage de dents s’impose dorénavant comme « un jeu et non comme une contrainte » selon un avis laissé depuis Google Play par un parent. Ces derniers peuvent contrôler l’usage de Ben le Koala et suivre la route de l’enfant sur le chemin de l’autonomie.

Cette application dédiée aux troubles de l’apprentissage rencontre d’ores et déjà le succès. Dans sa précédente version intitulée “Brosse-toi les dents avec Ben Le Koala, celle-ci pouvait se targuer d’obtenir le Trophée de la Santé Mobile dans la catégorie « Coup de cœur des internautes ».

Pour accueillir le koala dans votre poche : www.ben-le-koala.com

Alex Renaud-Bourbon