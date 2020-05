Troubles cardiaques et Covid-19 : Recommandations pour les malades

Bien que l’épidémie de Covid-19 semble connaître un ralentissement en France, elle reste active. De fait, les précautions restent de mise, et à plus forte raison pour les personnes souffrant de troubles cardiaques. C’est pourquoi trois structures spécialistes des maladies cardiovasculaires : CNPCV, FFD et Alliance du coeur, ont publié une liste de recommandations sur le thème “Troubles cardiaques et Covid-19” à destination des malades.

“Vous êtes suivi par un cardiologue ou vous avez une maladie cardiaque : les cardiologues sont disponibles et à votre écoute. Ils ont pris toutes les précautions pour vous éviter toute contamination avec le coronavirus, lors de votre consultation et la réalisation d’examens complémentaires à l’hôpital, à la clinique ou au cabinet : ECG, échocardiographies, écho-doppler des vaisseaux, … Ils peuvent aussi réaliser si possible une téléconsultation pour éviter les déplacements”, indiquent les spécialistes. Concernant les prises de rendez-vous, ils recommandent ainsi aux personnes souffrant de troubles cardiaques d’appeler directement le cardiologue ou son secrétariat afin de préciser leur situation. Des recommandations correspondant à chaque situation pour concilier troubles cardiaques et Covid-19 Quelle est votre situation ? 1. Tout va bien, vous devez avoir votre bilan de suivi habituel.

Vous pouvez attendre le déconfinement ou appeler le cardiologue afin de convenir d’un rendez-vous. 2. Vous avez un problème de traitement ou une question à poser.

Vous pouvez demander une consultation avec votre cardiologue, par vidéo ou par téléphone. 3. Vous ne vous sentez pas très bien et craignez un problème de santé.

Appelez le cardiologue qui décidera de la meilleure prise en charge : soit téléconsultation soit consultation classique. 4. Vous avez des signes qui vous alertent : douleur à la poitrine, malaise ou perte de connaissance, palpitations, essoufflement inhabituel, début de paralysie ou gène à la parole … Appelez le 15 sans tarder. 5. Votre médecin traitant vous a demandé de voir un cardiologue.

Appelez le cardiologue qui décidera de la meilleure prise en charge : soit téléconsultation soit consultation classique. 6. Vous avez un RDV programmé.

Appelez le cardiologue qui décidera de la meilleure prise en charge : soit téléconsultation soit consultation classique maintenant ou plus tard. 7. Vous sortez d’une hospitalisation.

Le compte rendu d’hospitalisation vous a été remis à la sortie, sinon, réclamez-le. Appelez votre cardiologue qui décidera de la date du prochain contact et de meilleure prise en charge : soit téléconsultation soit consultation classique. Vous avez une pathologie cardio-vasculaire, respectez les gestes barrières, et n’arrivez en avance à votre rendez-vous. Vous avez une pathologie cardio-vasculaire, soyez vigilants !

Appelez en cas de doute votre cardiologue plutôt que de prendre le risque de négliger ou de minimiser un signe qui peut être une alerte et annoncer peut-être un risque. Cette liste de recommandations a été élaborée par : Dr Jean-Pierre Binon président du CNPCV, Pr Ariel Cohen président de la SFC, Dr Marc Villaceque président du SNC, Dr JF Thebaut vice-président de la FFD, Dr Serge Cohen président du CNCF, Dr Franck Albert président du CNCH, Mr Philippe Thebault président de l’Alliance du Cœur. Pour en savoir plus : http://www.alliancecoeur.fr/ http://www.cnpcardio.org/ https://www.fedecardio.org/