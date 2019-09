Trophées : Pour des Prestations HandiResponsables

Les nouveaux « Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables » ont pour but de valoriser des prestations remarquables délivrées par des structures du secteur protégé et adapté (ESAT, EA ou Groupement d’ESAT et/ou d’EA) répondant aux besoins des donneurs d’ordres public ou privé. Les lauréats bénéficieront d’une valorisation importante de leur action en terme de communication : réalisation d’un film sur l’initiative récompensée de chaque lauréat, articles dans la presse spécialisée, diffusions sur des radios et différents sites Internet (GESAT et entreprises partenaires du Trophées). La remise des Trophées aura lieu à Paris le jeudi 8 décembre. Info sur www.reseau-gesat.com.