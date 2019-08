Trophées OCIRP, les lauréats dévoilés

Depuis 2008, l’OCIRP valorise chaque année les exemples à suivre en termes de projets de sensibilisation sur la situation du handicap en France. Cette année, plus de 500 personnesont participé à la soirée de remise des prix à la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Pour attirer l’œil du jury, il fallait faire preuve d’innovation. Les trophées ORCIP Acteurs Économique et Handicap ont pour initiative de créer une démarche de sensibilisation. L’objectif étant alors de mettre en avant les projets novateurs menés par les entreprises (privées et publiques) ou les facteurs de l’économie sociale (associations, coopératives…).Ces projets consisteraient à favoriser une meilleure intégration des personnes handicapées, que ce soit dans le domaine de la culture, de l’emploi ou encore du sport. Plus de 500 personnes ont donc participé à la soirée de remise des prix à la BNF. Parmi elles, les présidents de l’OCIRP, Michel Keller et Bernard Devy, le Jury, les partenaires et les journalistes (la Tribune de l’assurance, AEF, France Info..) ainsi que les membres de l’OCIRP. Le jury a alors décerné les trophées OCIRP aux neuf organismes ayant présenté les projets les plus innovants et impliqués sur la situation du handicap:

• Le Gîte rural des Bouchardes – Villebois (01) pour le Prix Accessibilité

• Le Centre Hospitalier de Châtellerault(86) pour le Prix Accompagnement social et/ou médical personnalisé

• Le Clubhouse France – Paris (75) pour le Prix Citoyenneté

• Je viens de loin – Bagnolet (93) pour lePrix Formation, communication et sensibilisation

• Job2day pour le Prix Innovation et nouvelles technologies

• Hanvol – Paris (75) pour le Prix Insertionet maintenance dans l’emploi

• Votre école chez vous – Ile-de-France pourle Prix Parcours scolaire et enseignement

• Pyrhando – Pyrénées pour le Prix Sport

• Son & Handicap – Plaisance-du-Gers(32) pour le Coup de cœur du jury