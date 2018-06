Trophées Lumière de l’entreprise inclusive, les Lauréats

le 30 mai avaient lieu à l’Université Lumière Lyon 2 la première édition des Trophées Lumières de l’Entreprise Inclusive destinés à récompenser au travers de 5 catégories et de 6 trophées différents, les entreprises qui mette en oeuvre une politique exemplaire en matière d’inclusion de travailleurs handicapés et de maintien dans l’emploi.

Pour ces Trophées 55 entreprises ont envoyé une candidature. L’organisation de ces trophées était une première pour l’université Lyon 2. Rapidement de nombreuses associations se sont associées à ce projet avec une mention spéciale à l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) et à la Société Générale sans lesquelles cette 1ère édition n’aurait pas pu voir le jour. A la naissance du projet Handirect et Handiagora et Lyon Média City étaient présents aux coté de l’Université pour pour contribuer à la réflexion et à la qualité de ces trophées, qui ont connu un véritable succès.

Les entreprises Lauréates du Trophée Lumière 2018

7 entreprises ont été distinguées pour leurs réalisations inclusives : de la multinationale à la micro-entreprise. Voici les lauréats selon les familles d’entreprises : Grandes entreprises et entreprises intermédiaires : Schneider Electric France (Ruel Malmaison) et STMicroelectronics (Grenoble) ; PME/PMI : Okeenea (Champagne-au-Mont-d’Or) ; Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire : SAS Bureau Gestion Conseil 31 (Toulouse) ; Entreprises non assujetties à l’obligation d’emploi, dont les micro-entreprises : Halppycare (Lyon) ; Trophées Coups de cœur : Novandie-Andros (Auneau en Eure-et-Loir) et Le Jardin Pêcheur Garonne (Bordeaux).

Cette première édition sera suivie par la prochaine en 2019 et s’ouvre à l’internationale.

infos pratiques :

www.tropheeslumiereei.fr