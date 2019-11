Trophées H’up 2019 : des parcours « extraordinaires » mis en lumière

Posted in:

Les Trophées H’up, ont mis en lumière des entrepreneurs touchés par un handicap, avec des parcours hors­normes. Remis le 4 novembre 2019 dernier, ils visent à valoriser des réussites exemplaires.

4 lauréats et 2 nouveautés !

Trophées H’up Entrepreneure de l’année : Elise Mareuil -­‐ Agapi

Élise a été éducatrice de jeunes enfants durant quinze ans. Malentendante, elle a cofondé en 2007 le groupe Agapi, qui décline le premier concept de crèches écologiques et solidaires, proposant une pédagogie de l’éveil à la nature, des bâtiments et matériels respectueux de l’environnement et un lieu de sensibilisation des familles au développement durable. Aujourd’hui, elle gère une soixantaine de salariés au sein de sept établissements en Île-­‐de-­‐France. Un projet révolutionnaire !

Trophées H’up Expérimenté : Nathalie Birault – Odiora

Après avoir suivi les Beaux-­‐Arts, Nathalie, malentendante depuis l’âge de 12 ans, s’est tournée vers la médiation artistique et l’art thérapie. Sa société, Odiora, propose des bijoux amovibles qui se posent sur les appareils auditifs en quelques secondes, les transformant ainsi en accessoires de mode tendance. Ces bijoux aident les personnes malentendantes à accepter leur appareillage et permettent aussi d’ouvrir le dialogue sur la surdité avec bienveillance.

Trophées H’up Créateur : Franck Dothe -­‐ Agrovet Expertise

Membre du corps vétérinaires des armées au Ministère de la Défense durant 4 ans, Franck est victime en 2004 d’une fracture de la colonne dans un accident de parapente. En 2017, avec le soutien de quatre confrères vétérinaires, il crée la société Agrovet expertise pour répondre aux problématiques de réparation des dommages dans les activités vétérinaires, sanitaires, agroalimentaires et environnementales liées aux animaux. Ses principaux clients : les compagnies d’assurances.

Trophées H’up Créateur en herbe : Lyesse Nabil Atsi -­‐ Prox e-­‐soins

Chauffeur routier international pendant 10 ans, Lyesse est victime d’un accident. A 30 ans, sans emploi, avec des problèmes de mobilité et impuissant face aux difficultés d’accès aux soins en milieu rural, il décide de créer son entreprise, Prox e-­‐soins, afin de proposer des locaux médicaux mobiles, équipés en matériel médical et animés par des infirmiers en pratique avancée, psychologues, psychiatres, assistantes sociales.

2 nouveaux prix aux Trophées H’up

En 2019, une nouveauté, pour ouvrir les horizons de ces trophées. Le Prix de l’entrepreneur à l’international remis à Eric Brun-­‐Sanglard, de B Consulting & development. Architecte d’intérieur, il perd la vue à 32 ans et décide, en 2010, de changer radicalement de cap en faisant la promotion du design sensoriel, qui étude la mesure des espaces, la vitalité énergétique des couleurs, la prise en compte des bruits et des sons dans l’aménagement intérieur… Son objectif ; repenser les bureaux ou les domiciles pour améliorer leur performance et surtout le bien-­‐être de leurs occupants.

Cette année, le public est également convié à participer à ces trophées inédits. Leurs nombreux votes en ligne se sont portés sur le parcours de la jeune créatrice en herbe Oksana BRARD. Sa société Valparaiso propose des produits hygiéniques en coton bio, réutilisables.