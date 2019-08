Trophées Handiresponsables édition 2013 : appel à candidature

La 2e édition des Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables est lancée. Les ESAT-EA peuvent déposer leurs candidatures jusqu’au 15 février 2013. Les donneurs d’ordre sont également appelés à susciter les candidatures des établissements avec lesquels ils travaillent, pour présenter et promouvoir des prestations particulièrement réussies. La remise des Trophées aura lieu le 6 juin 2013.Toutes les informations sur le site www.trophees-handiresponsables.com ou www.reseau-gesat.com.

Les Trophées Gesat des prestations HandiResponsables sont une initiative de grandes entreprises souhaitant valoriser les compétences des ESAT/EA et récompenser la qualité de prestations remarquables qu’ils conçoivent et développent en réponse aux besoins de leurs clients. L’originalité de ces Trophées est double : ce sont les seuls trophées spécifiquement dédiés aux ESAT et EA dont l’ambition est de valoriser leurs compétences et contribuer à lever les freins à l’achat de prestations délivrées par des personnes en situation de handicap travaillant au quotidien dans les ESAT-EA.



LES DEMARCHES DISTINGUÉES

Les Trophées Gesat des prestations HandiResponsables récompensent trois types de démarches remarquables mises en place dans le cadre d’une réponse à un besoin client:



– Trophée COOPERATION, travail collectif / en réseau : organisation d’une réponse multi-sites en réponse à un besoin d’un donneur d’ordre public ou privé, création d’une filière métier sur laquelle interviennent plusieurs établissements, réponse collective à un appel d’offre à grand volume, etc.

– Trophée ADAPTATION, adaptation à la demande des clients par le développement de nouveaux produits ou services : innovation technologique, nouveaux process, nouvelles matières, création d’une activité jusqu’alors inexistante ou peu répandue dans le secteur protégé et adapté, offre de services originale, produits éco-conçus, solution répondant à des critères environnementaux, etc.

-Trophée ACCOMPAGNEMENT, accompagnement des travailleurs en situation de handicap (social, socioprofessionnel, socioculturel, pédagogique, etc.) : mise en place d’un accompagnement

socioprofessionnel spécifique, outils de suivi social, actions d’accompagnement socioculturel, mise en place de formations spécifiques, évaluation/valorisation des compétences acquises ou à

acquérir sur les savoir-faire et savoir-être, etc.

– Le Grand Prix

Un Grand Prix sera décerné à la candidature qui aura cumulé au total le plus d’atouts sur l’ensemble des trois catégories ci-dessus.

POUR CONCOURIR

Chaque candidat doit remplir de dossier de candidature téléchargeable sur le site www.trophees-handiresponsables.com et être parrainé par son client. Pour toute information : 01 75 44 90 06 ou écrire à trophees-handiresponsables@reseau-gesat.com.

Date limite de dépôt des dossiers : le vendredi 15 février 2013 à minuit

Un jury examinera les dossiers pour chaque catégorie. Neuf nommés seront sélectionnés en mars et auditionnés les jeudi 4 ou vendredi 12 avril 2013. Les 4 lauréats recevront leurs Trophées lors d’une cérémonie officielle, le 6 juin 2013.