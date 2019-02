Trophées Handiréseau 2019 : Rendez-vous le 5 mars à Paris

Gros plan sur les Trophées Handiréseau 2019 : Les Trophées femmes en montent en puissance pour leurs 5 ans !

Depuis 2015, les Trophées Femmes en EA mettent en lumière les parcours exceptionnels des Femmes en Entreprises Adaptées. Le pari des trophées FEEA est de mettre en visibilité ces femmes qui valorisent, de manière souvent trop discrète, la professionnalisation et l’égalité professionnelle femme / homme en Entreprises Adaptées. Découvrez le programme des Trophées Handiréseau 2019.

À partir de 2019, les trophées associent les pratiques responsables des Directions Achats et des Missions Handicap des entreprises clientes des EA qui participent activement à la professionnalisation des femmes et des hommes en EA.

C’est toujours dans une atmosphère chaleureuse, bienveillante et très humaine que s’organisent la journée des Trophées femmes en EA, où il n’est pas question de discriminer positivement qui que soit mais bien de mettre en lumière des professionnelles d’exception et des initiatives remarquables.

Cette année Femmes en EA fête ses 5 ans le mardi 5 mars 2019, au Ministère de l’Economie et des Finances à Bercy, en compagnie du Médiateur des entreprises. Les trophées se verront honorés de l’intervention de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargée des Personnes Handicapées et de Patrick Gohet, Adjoint au Défenseur des droits, entre autres.

En effet, il ne faut pas s’y tromper, en 2019, les femmes en situation de handicap sont toujours fragiles dans leur vie professionnelle comme personnelle.

Emploi

D’après la DARES*, en 2011, parmi les personnes de 15 à 64 ans administrativement reconnues comme handicapées, seulement 31% des femmes et 38% des hommes ont un emploi.

Concernant le type d’emploi occupé, la DARES précise que « 74% des personnes au handicap reconnu sont ouvriers ou employés contre seulement 50% pour l’ensemble de la population. Les cadres sont peu représentés parmi les personnes ayant une reconnaissance administrative qui travaillent : 6% contre 18% en moyenne, et ce particulièrement chez les femmes (1% contre 14% en moyenne). »

Les femmes handicapées semblent donc confrontées à un double « plafond de verre ».

Le rôle des Trophées Femmes en EA a donc toute légitimité et un bel avenir devant lui.

« Je souhaite que nos trophées gardent leur âme au fil du temps ; notre vocation est de mettre en avant, non pas de simples réussites « business », mais de vraies personnes, héroïnes d’aujourd’hui, trop peu visibles à mon goût. Notre époque est pleine d’opportunités mais ça me fait mal de penser que nous avons tendance à nous identifier à des stars inaccessibles plutôt qu’à des personnes compétentes et humbles sur lesquelles il faudra pourtant prendre davantage exemple. Leurs mérites est leur ténacité sont infinis ».

Cette année, les Trophées Femmes en EA s’associent aux « makers » avec leur mode de fabrication en open source ; « Makeme » permettra au public de fabriquer les objets destinés à « compenser » certaines situations de handicap en entreprise. Le mouvement des « makers » regorge d’outils, de solutions, et de personnes-ressources qui permettent à tous de créer et de développer un projet personnel ou au profit d’une personne.

Parmi les temps forts des Trophées Handiréseau 2019 : une conférence qui abordera le thème « Nouvelle Loi Handicap, opportunité ou contrainte pour les Entreprises Adaptées ?» au moment où le secteur est en pleine mutation et se pose de nombreuses questions sur le modèle a adopter.

La Médiation des Entreprises et son équipe vont recevoir les Trophées Femmes en EA dans ce magnifique espace où les décisions et les échanges liés aux grandes orientations économiques s’organisent chaque jour.

Le chemin a été long et semé d’embuches pour Dominique du Paty fondatrice de Handiréseau et des Trophées qui pour ce 5eme anniversaire revient sur certains passages de cette aventure humaine fondée sur la passion de l’autre.

« En 5 ans avec mon équipe et nos partenaires, LADAPT, AG2R La Mondiale, ADP, Schneider Electric, BNP Paribas, Assystem, Total, L’Oréal, Microsoft, le Conseil National des Achats, l’ADRA, le Salon Handicap & achats responsables, les magazines Handirect et Décisions achat, nous découvrons de magnifiques histoires de professionnelles, passionnées et impliquées dans leurs entreprises adaptées ; elles font la fierté de leurs équipes et de leurs familles.

Enfin, nos partenaires fidèles sans lesquels nous ne serions pas là, permettent de très nombreuses mises en relation, entre des dizaines d’équipes d’EA venues soutenir des quatre coins de France, et les services achats des entreprises. La présence des Missions Handicap et des Directions Achats toujours plus assidues d’année en année, nous encourage à continuer.

Longue vie donc aux Trophées Femmes en EA qui réjouissent et réunissent des mondes et des différences avec toujours du dynamisme, de l’envie et du partage ». Et rendez-vous le 5 mars pour les Trophées Handiréseau 2019 !

*Sources : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/outils/les-discriminations-liees-au-handicap-et-a-letat-de-sante

En photo : L’équipe d’Handiréseau, bonne humeur et dynamisme.