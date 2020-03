Trophées Handi Plus : une soirée forte en émotions

Pour la remise de ses premiers Trophées, le Club Handi Plus du Medef Lyon-Rhône a réuni à l’Upi de Lyon 200 entreprises et partenaires pour une belle soirée empreinte d’émotions et riche de témoignages de courage et de vie.

Organisée en partenariat avec cinq entreprises du secteur privé (Apicil, GDF Suez, Groupe IGS, Sanofi Pasteur et Société Générale) particulièrement sensibles à cette question et avec deux partenaires institutionnels fortement impliqués derrière cette cause (Agefiph Rhône-Alpes et l’Unité territoriale du Rhône de la Direccte), cette première soirée a mis en évidence l’engagement de quatre entreprises de la région lyonnaise parmi les 13 candidatures retenues par le jury, qui ont cherché et trouvé des solutions, pour jouer pleinement leur rôle d’entreprises citoyenne : Eo Guidage, Blanchard Maçonnerie , Renault Trucks et Trajéo’h.

Installée dans le 7ème arrondissement de Lyon, Eo Guidage est récompensé dans la catégorie Recrutement, pour avoir recruté 4 personnes entre 2000 et 2009. Spécialisée dans les services et l’innovation pour l’accessibilité des déficients visuels, cette PME emploie 17 personnes.

Primé dans la catégorie Maintien dans l’Emploi, Vincent Blanchard emploie 8 personnes et s’est engagé personnellement pour conserver dans son effectif un chef de chantier victime d’un accident dans la vie privée, paraplégique depuis septembre 2008 et aujourd’hui Tailleur de Pierre.

Renault Trucks décroche le Trophée dans la catégorie Partenariat avec le secteur protégé, pour avoir intégré entre 10 et 15 salariés handicapés psychiques de l’ESAT Messidor, qui travaillent quotidiennement depuis 6 ans sur des activités de logistique, au milieu des autres salariés du groupe.

Trajéo’h , enfin, est une association créé par et pour les filiales du Groupe Vinci pour leur apporter un support spécialisé et efficace sur toutes les démarches handicap notamment le maintien en emploi ou le reclassement d’une trentaine de salariés du Groupe.