Trophées Handi Plus : et les gagnants sont…

Pour la première fois, les Trophées Handi Plus récompensent les entreprises ayant mené des actions pour l’emploi des personnes handicapées dans le Rhône. Les Trophées Handi Plus ont été lancé en juillet 2010 par le Club « Handi Plus » du Medef Lyon-Rhône en partenariat avec les branches professionnelles, les partenaires de l’emploi des personnes handicapées du département et les adhérents du Club. Les prix ont été décerné en décembre dernier en fonction de plusieurs catégories. Ainsi l’entreprise EO Guidage remporte le trophée de la catégorie « recrutement et intégration », Blanchard Maconnerie celui de « maintien en emploi », tandis que Renault Trucks s’illustre dans le groupe « partenariat secteurs protégé et adapté ». L’entreprise TRAJEO’H a quant à elle été récompensé par le prix spécial du jury.

Les Trophées Handi Plus Lyon-Rhône reposent sur trois idées clés :

– Il n’y a pas de petite expérience : le chemin parcouru compte autant sinon plus que le résultat.

– Toutes les expériences contribuent à apporter des solutions à d’autres : l’illustration par l’exemple convaincra plus efficacement une entreprise hésitante à aller plus loin.

– L’expérience mérite d’être partagée avec ses collaborateurs et communiquée à ses pairs : toute action menée contribue à faire avancer le sujet du handicap dans l’entreprise.

L’évaluation des dossiers a notamment porté sur la motivation de l’entreprise et les résultats effectifs de l’action aussi bien quantitatifs que qualitatifs et le caractère innovant et/ou complexe de l’action. L’antériorité des actions menées et leur projection dans l’avenir était aussi prises en comte. La cérémonie de remise des trophées, repoussée pour cause d’intempéries aura lieu au printemps.