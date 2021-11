Ecouter article Ecouter article





Lancement de la 8ème édition des Trophées Femmes en EA & en ESAT

Les candidatures sont ouvertes

Depuis 2015, Handiréseau – réseauH organise les Trophées Femmes en EA & en ESAT, un événement destiné à mettre en lumière les parcours exceptionnels de femmes du secteur du travail protégé et adapté. L’événement conjugue des modules de vidéos learning, des tables rondes et la cérémonie de remise des Trophées, en présentiel et en digital. La 8ème édition aura lieu à la Confédération nationale des PME (CPME) le 8 mars 2022, à l’occasion de la journée internationale des Droits des Femmes. « En 2022, les territoires réinventent fièrement emplois, équités et insertions » est la nouvelle thématique des Trophées FEEA.

Huit années d’engagement

C’est la huitième année consécutive que les Trophées Femmes en EA & en ESAT célèbre les femmes. Dominique du Paty précise : « Nous avons choisi la date du 8 mars, journée internationale des Droits des Femmes pour cet événement unique dédié aux Femmes en situation de handicap ou en fragilité professionnelle. Au travers de ces Trophées, nous voulons mettre en avant leurs capacités professionnelles. ».

L’événement est soutenu par de nombreux partenaires, dont le partenaire historique Assystem, Solutions en Ingénierie et Gestion de Projet. Emmanuelle Capiez, Human Ressources du groupe s’en félicite : « Chez Assystem, nous œuvrons au quotidien pour promouvoir l’inclusion, car nous sommes convaincus que nos différences font notre richesse. Nous accompagnons et cultivons cette diversité à travers divers programmes, notamment l’insertion de personnes en situation de handicap, la promotion de l’égalité professionnelle, l’égalité des chances, l’absence de discrimination… Autant de sujets faisant écho aux Trophées des Femmes en EA & ESAT et rendant de nouveau notre participation évidente, depuis 2016 ! ».

Handirect magazine est partenaire des Trophées depuis leurs création en 2015.

Soutenu par la CPME

Après une édition 2020 en digital du fait de la situation sanitaire, l’édition 2022 des #FEEA aura lieu, si les conditions le permettent, au siège social de la CPME, dont Dominique du Paty est Vice-présidente en charge des questions de Handicap. François Asselin, Président de la CPME déclare « Les PME sont de formidables vecteurs d’insertion pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Car c’est une relation gagnant-gagnant. Dans ces entreprises à taille humaine où les dirigeants sont en contact direct avec leurs salariés, la singularité et le talent de chacun trouve toute sa place. C’est le lieu de la relation humaine ! ».

Pour la deuxième année, ONU Femmes France remettra le Prix #HeForShe à un homme, pour son action et son engagement en faveur de l’égalité professionnelle femme/homme dans son entreprise.

Présentation de la 8ème édition Trophées Femmes en EA & en ESAT et lancement de la charte ONU Femmes le Mardi 7 décembre 2021 de 9h30 à 10h30

Inscription ici.

Inscriptions des candidatures

Les inscriptions pour cette nouvelle édition des Trophées Femmes en EA & en ESAT sont ouvertes depuis le 16 novembre 2021, en partenariat avec le Réseau Gesat. “Partenaire de ces Trophées, celui-ci souhaite encourager l’égalité professionnelle, mais aussi et surtout mettre en lumière les savoir-faire des ESAT-EA, en valorisant la diversité de leurs métiers, leur maillage territorial et la grande qualité de leurs prestations.” affirme Denis Charrier, directeur général.

Les EA et les ESAT sont invités à candidater jusqu’au 7 janvier 2022 sur le site de réseauH : https://reseauh.fr/nos-evenements/femmes-en-ea-en-esat/