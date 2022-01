Trophées Femmes en EA & en ESAT passez au vote en ligne

Ecouter article Ecouter article

Plus de 50 nominées aux Trophées Femmes en EA & en ESAT choisissez vos candidats !

Les votes sont ouverts jusqu’au 15 février 2022

Ce sont plus de 50 nominées qui sont au rendez-vous des Trophées Femmes en EA & en ESAT 2022. Des profils et parcours inspirants de toute la France à découvrir et encourager sur le site de réseauH. Les votes sont ouverts jusqu’au 15 février 2022 minuit et la remise des Trophées aura lieu le 8 mars 2022 à la Confédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (CPME).

L’égalité professionnelle au cœur d’un webinaire inspirant

Mardi 18 janvier 2022, les Trophées Femmes en EA & en ESAT ont organisé un webinaire sur l’égalité professionnelle dans le secteur du handicap. Animé par Dominique du Paty, dirigeante de réseauH ce rendez-vous en ligne a été ouvert par la députée Marie-Pierre Rixain dont la loi sur l’égalité professionnelle a été promulguée en décembre 2021.

Les quatre intervenants experts Fanny Benedetti (Directrice Exécutive d’ONU Femmes France), Sophie Iborra (Vice- présidente chargée de la Place des Femmes dans l’économie & Directrice des relations institutionnelles chez La Tribune), Denis Charrier (Directeur général du réseau GESAT), Ralph Buchter (Président de Séquence Clés Productions et lauréat du Prix #HeForShe en 2021) ont échangé sur l’autonomisation des femmes, l’équité salariale, la non- discrimination et la promotion de la formation et du développement professionnel des femmes.

La charte ONU Femmes en faveur de l’égalité professionnelle femme/homme dans le secteur du handicap sera lancée à l’occasion de la remise des Trophées Femmes en EA & en ESAT le 8 mars 2022. L’équipe des Trophées a également annoncé le lancement prochain d’un baromètre sur l’évolution de cette cause qui lui tient à cœur.

les 7 & 8 mars rendez-vous s’articulera autour de deux temps forts :

en digital le 7 mars 2022 toute la journée et le 8 mars en matinée sur la chaîne YouTube de réseauH pour découvrir les vidéos learning des partenaires de l’événement

sur la pour découvrir les vidéos learning des partenaires de l’événement en phygital le 8 mars 2022 à partir de 14h pour les tables rondes et la cérémonie de remise des Trophées Les tables rondes auront pour thème « La transformation des territoires : Comment les territoires vivent-ils ce nouvel accueil de compétences ? Quels sont les modèles inspirants ? »

à partir de 14h pour les tables rondes et la cérémonie de remise des Trophées Les tables rondes auront pour thème « » Zoom sur ce nouvel élan entre délégation de l’Etat et initiatives

Pratiques inspirantes dans nos territoires : où en sommes-nous en matière d’emploi, d’insertion et d’équité ?



Le vote du public est ouvert jusqu’au 15 février 2022 minuit : https://reseauh.fr/toutes-les-candidates/ A vos votes !

