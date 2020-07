Trophées Femmes en EA 2020 retour sur la 6ème édition

Trophées Femmes en EA 2020 (Entreprise Adaptée) la 6ème édition s’est déroulée le mardi 7 juillet et cette année, l’équipe Handireseau a du s’adapter à la crise sanitaire et faire preuve d’imagination. C’est pourquoi cette édition s’est entièrement déroulée en live tv interactive sur www.handireseau.fr.

Ce format inédit a su tout de même rassembler plus d’un millier de spectateurs dans la journée et l majorité ont pu tous découvrir des parcours de femmes exceptionnelles et discrètes, qui

œuvrent avec bienveillance et professionnalisme dans leur entreprise adaptée.

Marlène Martinvalet présentée par l’EA AP’AIPS et Alstom a reçu le trophée Agefiph remis par Malika Bouchehihoua Présidente et Kristel Hamon Directrice de communication.

Patricia Locicero présentée par l’EA ScopNea et l’entreprise Bollhoff a reçu le trophée ADP remis par Aurélie Hallouin Responsable Mission Handicap, Chargée de Responsabilité́́ Sociale.

Liliane Pitre présentée par l’Atelier Les Primevère et le Groupe Rocher a reçu le trophée Assystem remis par Pauline Robinier et Hugo Carmes de la Mission Handicap.

Sandrine Amoroso présentée par l’EA Log’ins et l’entreprise XPO Logistics a reçu le trophée CGI remis par Magali Fabre responsable de la Mission Handicap.

Lucette Fassot présentée par l’EA ANRH de Blois et l’entreprise La Closerie de Chambord a reçu le trophée du Groupe La Poste remis par LaurenceHulin, Directrice de la diversité et de l’égalité des chances.

Christine Ranger présentée par l’EA Artisane Services et l’entreprise Eure Habitat a reçu le trophée Schneider Electric remis par Corinne Derboeuf, Directrice Diversité Inclusion & QVT et Julie Legoubin Responsable insertion & mission handicap.

Christelle Badets présentée par handicall / sfr et Mathilde Billard présentée par Séquences Clés / Ucanss Sécurité sociale ont reçu le trophée TOTAL respectivement de la part de Christine Hamot Responsable Mission Handicap & Maryse Serviere Chargée de projet Handicap

Sonia Demoulin présentée par l’EA l’Atelier du courrier et l’ #entreprise AGNet a reçu le trophée UCANSS Sécurité Sociale remis par Justine FARCY, Direction du Développement et de l’Accompagnement RH & Simona BURGIO, Mission Handicap Nationale du RG de la Sécurité.

