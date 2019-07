Trophées Femmes en EA 2018 : Rendez-vous le 6 mars !

Les Trophées Femmes en EA 2018 auront lieu le mardi 6 mars.

Intelligence émotionnelle / intelligence artificielle ? Pour leur 4e édition, les Trophées Femmes en EA 2018 vous invitent à explorer l’univers des neurosciences et celui du big data.

Les Trophées Femmes en EA 2018 accueilleront le 6 mars prochain un invité européen de marque : la Wallonie. L’« Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté » partagera avec nous les spécificités du Travail Adapté en Wallonie et nous présentera la nouvelle réglementation européenne autour de la Protection des Données.

Montrant une fois encore leur caractère disruptif, les Trophées Femmes en EA abordent cette année deux notions fondamentales : l’intelligence émotionnelle et l’intelligence artificielle.

Le monde du travail s’ouvre sur les neurosciences et évolue vers une plus grande prise en compte de l’intelligence émotionnelle. Dans ce domaine, on considère traditionnellement que les femmes ont un avantage naturel sur les hommes. Serait-ce une occasion pour les Femmes en Entreprise Adaptée de montrer leurs aptitudes et ce qu’elles peuvent apporter en plus à leur entreprise ?

On oppose traditionnellement à cette intelligence, l’intelligence artificielle. Les Trophées Femmes en EA 2018 partent à la découverte de ses dernières tendances et de ses limites. Même si elle est plus performante que l’Homme, l’IA semble ne pas parvenir à surmonter les préjugés et engendrerait des stéréotypes négatifs. Les Femmes en Entreprise Adaptée n’en seraient-elles pas les premières victimes ?

Nous aurons l’honneur d’accueillir Pascal Legitimus, qui sera le parrain de cette journée exceptionnelle. Schneider Electric ainsi que les partenaires fidèles qui nous soutiennent, l’Association des Directeurs et Responsables Achats (ADRA), les groupes AG2R La Mondiale, BNP Paribas, ADP, Assystem, Décision-achats et votre magazine Handirect, récompenseront les lauréates des Trophées FEEA 2018.

Aurélie Toyon

Séverine Vétier-Phommasone de l’Entreprise Adaptée ANRH Services, lauréate du Trophée Femmes en EA 2015

– Quel est votre ressenti sur le jour J ?

Une journée incroyable avec des femmes qui partagent des parcours professionnels et personnels différents et pourtant tant de points communs en termes d’intégration et d’acceptation.

– Que vous a apporté l’événement des “Trophées Femmes en EA” ?

Une grande fierté d’autant que mon parcours est un peu chaotique, mais aussi de la confiance en moi. L’ANRH m’a remise sur les “rails” professionnellement, m’a fait confiance et m’a conduite jusqu’aux Trophées Femmes en EA. Je souhaite à chaque femme de vivre cela au moins une fois.

Béatrice Tissot de l’Entreprise Adaptée AfB France, lauréate du Trophée Femmes en EA 2017

– Quel est votre ressenti sur le jour J ?

À mon arrivée, j’étais dans mes petits souliers. Lorsque mon nom a été prononcé, je n’y croyais pas : je suis montée sur le podium, confuse mais tellement heureuse. J’ai ensuite rencontré plein de gens qui m’ont encouragée à continuer dans cette voie. Cela fait chaud au cœur! Cette journée m’a donné des ailes pour assumer ma toute nouvelle fonction.

– Que vous a apporté l’événement des « Trophées Femmes en EA » ?

Une bonne dose de confiance en moi et j’en avais besoin ! C’est très valorisant d’être reconnue pour sa carrière, surtout lorsqu’on a connu plus de bas que de hauts.

Les candidatures aux Trophées Femmes en EA 2018 sont ouvertes à toute collaboratrice pour son parcours exceptionnel, ses qualités professionnelles et personnelles. Ces trophées mettent aussi en avant l’entreprise de la salariée récompensée.

Les inscriptions seront ouvertes du 20 décembre 2017 au 12 février 2018 – 23h59, sur :

http://handireseau.fr/

pour les catégories suivantes :