Trophées du tourisme accessible : Valoriser les loisirs adaptés au handicap

Les Trophées du Tourisme Accessible récompenseront, le 16 octobre 2020, les meilleures pratiques au service de l’accessibilité des sites de loisirs, d’hébergements et de restauration. Objectif : mettre en lumière des lieux labellisés par la Marque d’État Tourisme et Handicaps.

De plus en plus de structures touristiques, ou de loisirs, adaptent leur accessibilité. En effet, l’accessibilité se développe et commence à devenir une norme. C’est pourquoi, les Trophées du tourisme accessible récompensent et valorisent ces démarches. Cela incite les entreprises à élaborer des lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.

L’Association Tourisme et Handicaps, organisatrice de ces trophées, développe depuis l’année 2001 la Marque Tourisme et Handicaps. En effet, cela se manifeste dans le cadre d’un marché auprès de la Direction Générale des Entreprises (DGE) qui porte les marques du tourisme accessible : Tourisme et Handicaps et Destination pour tous.

Les organisateurs des Trophées du tourisme accessible constatent au fil du temps un intérêt croissant pour cet événement. En effet, chaque année, les candidats sont de plus en plus nombreux. Il est vrai que les détenteurs de la marque Tourisme et Handicap souhaitent décrocher la récompense promise. Grâce à ce résultat, leur engagement et leur volonté d’accueillir les personnes en situation de handicap sont couronnés et mis en avant, offrant l’assurance de prestations adaptées aux attentes des personnes en situation de handicap.

Les établissements candidats aux Trophées du tourisme accessible sont regroupés en six catégories :

Les grandes structures d’hébergements

Les petites structures d’hébergements

L’information touristique

Les loisirs

La restauration

Les sites de visites

Pour participer, les établissements doivent être détenteurs de la Marque Tourisme et Handicaps pour l’une des quatre déficiences : auditive, mentale, motrice et visuelle. Dans chaque catégorie, trois ou quatre établissements sont choisis. Chaque lauréat recevra deux trophées : celui attribué par les organisateurs des Trophées du tourisme accessible, et un trophée d’or décerné sous l’égide de la DGE. Un « Coup de cœur » sera également décerné par l’Association Tourisme et Handicaps et récompensera aussi deux prestataires touristiques labellisés.

Parmi les candidats sélectionnés pour la phase finale des Trophées du tourisme accessible :

Catégorie 1 – Les grandes structures d’hébergements :

Cher (18) Beffes , Vélocamping composé de bungalows écologiques équipés de toits végétalisés, sur le site d’une ancienne usine de fabrication. Le camping propose un bungalow de plain-pied avec des espaces aménagés. http://www.beffes.fr/

, Vélocamping composé de bungalows écologiques équipés de toits végétalisés, sur le site d’une ancienne usine de fabrication. Le camping propose un bungalow de plain-pied avec des espaces aménagés. http://www.beffes.fr/ Martinique (972) Les Trois-Ilets , L’Hôtel Bambou offre un séjour mêlant confort, farniente et bien-être. Les bungalows colorés sauront vous plonger dans un décor atypique.

https://www.hotelbambou.fr/fr/

, L’Hôtel Bambou offre un séjour mêlant confort, farniente et bien-être. Les bungalows colorés sauront vous plonger dans un décor atypique. https://www.hotelbambou.fr/fr/ Var (83) La Londe-les-Maures , Les jardins de la Pascalinette proposer 4 mobil homes et des emplacements de tentes adaptés aux familles en situation de handicap. “Très attachés depuis toujours à l’accessibilité de tout le camping, un accident récent de notre fille cadette nous a propulsés, dans le monde du handicap”. https://www.lapascalinette.fr/

, Les jardins de la Pascalinette proposer 4 mobil homes et des emplacements de tentes adaptés aux familles en situation de handicap. “Très attachés depuis toujours à l’accessibilité de tout le camping, un accident récent de notre fille cadette nous a propulsés, dans le monde du handicap”. https://www.lapascalinette.fr/ Vendée (85) Les Sables d’Olonne, La résidence les Océanes est composée de 8 maisons particulièrement étudiées pour accueillir les personnes en situation de handicap et leur famille. Les propriétaires ont la volonté de proposer des vacances accessibles à tous et de partager des moments inoubliables au bord de l’Océan Atlantique. https://www.vacances-oceanes.fr/

Catégorie 2 – Les petites structures d’hébergements :

Charente-Maritime (17) La Flotte-en-Ré, Les logis de Simon sont cinq gîtes qui ont été pensés pour permettre aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants de prendre repos et répit comme tout un chacun. Ils disposent d’un grand parc accessible aux personnes en fauteuil.

http://www.logisdesimon.fr/

La Flotte-en-Ré, Les logis de Simon sont cinq gîtes qui ont été pensés pour permettre aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants de prendre repos et répit comme tout un chacun. Ils disposent d’un grand parc accessible aux personnes en fauteuil. http://www.logisdesimon.fr/ Manche (50) Grosville , Les chambres d’hôtes la Laiterie réserve le meilleur accueil à tous. Jean, un des propriétaires, a pratiqué longtemps la LSF avec ses amis sourds. Mais les aménagements profitent aussi aux personnes âgées qui s’en inspirent pour leur logement.

https://www.la-laiterie.eu/

, Les chambres d’hôtes la Laiterie réserve le meilleur accueil à tous. Jean, un des propriétaires, a pratiqué longtemps la LSF avec ses amis sourds. Mais les aménagements profitent aussi aux personnes âgées qui s’en inspirent pour leur logement. https://www.la-laiterie.eu/ Somme (80) Noyelles, Les gîtes Libellule et Papillon sont nés de la volonté de fournir aux personnes en situation de handicap un équipement le plus complet possible sans compromettre l’esthétique et le confort.

Catégorie 3 – L’information touristique :

Bouches-du-Rhône (13) Les Baux de Provence , L’office de tourisme est labellisé depuis 2014. Il propose du personnel formé à l’accueil du public en situation de handicap, un audioguide sensoriel gratuit avec livret d’accompagnement en braille et/ou caractères agrandis, rampe d’accès, boucle magnétique, dictaphone et banque d’accueil.

https://www.lesbauxdeprovence.com/

, L’office de tourisme est labellisé depuis 2014. Il propose du personnel formé à l’accueil du public en situation de handicap, un audioguide sensoriel gratuit avec livret d’accompagnement en braille et/ou caractères agrandis, rampe d’accès, boucle magnétique, dictaphone et banque d’accueil. https://www.lesbauxdeprovence.com/ Finistère (29) Quimperlé , L’office de tourisme Terre Océane avec ses plages accessibles, son patrimoine et ses petits ports. Découvrez les rias, ces bras de mer qui remontent dans les terres à chaque marée. https://www.quimperle-terreoceane.com/

, L’office de tourisme Terre Océane avec ses plages accessibles, son patrimoine et ses petits ports. Découvrez les rias, ces bras de mer qui remontent dans les terres à chaque marée. https://www.quimperle-terreoceane.com/ Moselle (57) Metz , L’office de Tourisme s’inscrit dans une démarche d’accessibilité universelle et participe au renforcement et à la facilitation de l’accès à l’offre du territoire Metz Métropole (accessibilité des sites touristiques, transports, hébergements, restaurants, aides techniques et humaines).

http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html

, L’office de Tourisme s’inscrit dans une démarche d’accessibilité universelle et participe au renforcement et à la facilitation de l’accès à l’offre du territoire Metz Métropole (accessibilité des sites touristiques, transports, hébergements, restaurants, aides techniques et humaines). http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html Seine-Maritime (76) Auffay, L’office de tourisme et les restaurateurs du territoire vous accueilleront pour vous faire découvrir les spécialités locales.

Catégorie 4 – Les loisirs :

Charente-Maritime (17) Angoulins , The Peak est un espace de partage. Que vous ayez un déficit moteur, visuel, auditif ou mental, l’objectif est de rendre accessible nos différentes activités. “De cette manière, nos outils permettent de vivre des sensations aussi bien pour les personnes à mobilité réduite, que pour les personnes aux déficits moteurs légers ou mentaux, en cécité visuelle et auditive”.

https://www.thepeak.fr/

, The Peak est un espace de partage. Que vous ayez un déficit moteur, visuel, auditif ou mental, l’objectif est de rendre accessible nos différentes activités. “De cette manière, nos outils permettent de vivre des sensations aussi bien pour les personnes à mobilité réduite, que pour les personnes aux déficits moteurs légers ou mentaux, en cécité visuelle et auditive”. https://www.thepeak.fr/ Côte-d’Or (21) Alise-Sainte-Reine , Le muséoparc Alesia est engagé depuis sa conception dans une démarche globale d’accessibilité, il a obtenu le premier prix “Patrimoines pour tous” en 2019.

https://www.alesia.com/

, Le muséoparc Alesia est engagé depuis sa conception dans une démarche globale d’accessibilité, il a obtenu le premier prix “Patrimoines pour tous” en 2019. https://www.alesia.com/ Loir-et-Cher (28) Onzain , L’aerocom Montgolfières propose des vols en montgolfière grâce à une nacelle adaptée. Elle emporte à son bord un passager assis et deux accompagnants.

https://www.aerocom.fr/

, L’aerocom Montgolfières propose des vols en montgolfière grâce à une nacelle adaptée. Elle emporte à son bord un passager assis et deux accompagnants. https://www.aerocom.fr/ Manche (50) Champrepus, Le parc zoologique situé au cœur du bocage normand, à 50 minutes du Mont St-Michel, fait découvrir 60 espèces, 300 animaux sur 10 hectares de magnifiques jardins paysagers où vous découvrirez tigres, girafes, lions, singes, pandas roux, manchots… dans un florilège de jardins à thèmes.

https://www.zoo-champrepus.com/

Catégorie 5 – La restauration :

Hérault (34) Palavas-Les-Flots , Le Comptoir des Compagnons privilégie les circuits courts, et notamment sur sa production : pêche éco-responsable, maraîchage et vins BIO. Au Comptoir des Compagnons (atelier de l’ESAT), “l’accessibilité et l’accueil universels s’inscrivent naturellement dans nos valeurs associatives”. https://www.compagnons-de-maguelone.org/index.php/Accueil

, Le Comptoir des Compagnons privilégie les circuits courts, et notamment sur sa production : pêche éco-responsable, maraîchage et vins BIO. Au Comptoir des Compagnons (atelier de l’ESAT), “l’accessibilité et l’accueil universels s’inscrivent naturellement dans nos valeurs associatives”. https://www.compagnons-de-maguelone.org/index.php/Accueil Manche (50) Saint-Denis-Le-Vêtu , Le restaurant La Baratte accueille tous les publics pour toutes les occasions ou simplement le plaisir d’un repas en famille ou entre amis. Ainsi, ils proposent une cuisine saine et de qualité à base de produits frais, maison et souvent bio, le tout dans une ambiance conviviale et détendue.

http://www.restaurant-labaratte.fr/

, Le restaurant La Baratte accueille tous les publics pour toutes les occasions ou simplement le plaisir d’un repas en famille ou entre amis. Ainsi, ils proposent une cuisine saine et de qualité à base de produits frais, maison et souvent bio, le tout dans une ambiance conviviale et détendue. http://www.restaurant-labaratte.fr/ Somme (80) Mers- les-Bains, le restaurant atypique les Mouettes sur la plage de Mers-les-Bains, au pied des falaises de craie, propose une superbe terrasse accessible sur les galets, avec vue sur la mer.

https://www.lesmouettes80.com/

Catégorie 6 – Les sites de visites :

Bouches-du-Rhône (13) Marseille , Mucem propose de nombreuses expositions sur des thèmes variés comme pendant l’été 2020 : « Orient sonore » ou encore « la flore de A à Z ».

https://www.mucem.org/

, Mucem propose de nombreuses expositions sur des thèmes variés comme pendant l’été 2020 : « Orient sonore » ou encore « la flore de A à Z ». https://www.mucem.org/ Haute-Garonne (31) Blagnac , L’Aéroscopia est musée qui rassemble une collection d’avions exceptionnelle de Caravelle à l’Airbus A380 ! Véritable géant des airs du constructeur européen, l’Airbus A380 est entièrement aménagé et accessible.

http://www.musee-aeroscopia.fr/

, L’Aéroscopia est musée qui rassemble une collection d’avions exceptionnelle de Caravelle à l’Airbus A380 ! Véritable géant des airs du constructeur européen, l’Airbus A380 est entièrement aménagé et accessible. http://www.musee-aeroscopia.fr/ Mayenne (53) Mayenne, Le musée du Château préserve et met en valeur le palais carolingien le mieux conservé d’Europe et une collection d’objets archéologiques. par ailleurs, le musée ne cesse de développer son offre pour que la visite du site soit accessible de manière universelle.

http://www.museeduchateaudemayenne.fr/

Pour en savoir plus sur les Trophées du tourisme accessible, cliquez ici : https://tourisme-handicaps.org/

