Trophées des prestations HandiResponsables : découvrez les nominés !

Le Gesat et ses partenaires présentent les 9 ESAT et EA nominés pour les Trophées des prestations HandiResponsables.

Pour la 1ère fois, le secteur protégé et adapté a des Trophées qui lui sont spécifiquement dédiés.

Organisés par le Gesat et sous l’impulsion de 30 de ses 54 entreprises partenaires, les Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables ont pour but de valoriser des prestations remarquables délivrées par des structures du secteur protégé et adapté (ESAT, EA ou Groupement d’ESAT et/ou d’EA) répondant aux besoins des donneurs d’ordres publics ou privés.

Les Trophées seront remis le 8 décembre 2011, lors d’une soirée évènementielle dans les locaux d’Allianz France à Paris.

Lors de cette soirée, les 4 lauréats seront dévoilés parmi les 9 nominés suivants :

SONT NOMINÉS DANS LA CATEGORIE COOPERATION

Association des Directeurs d’ESAT et d’EA de Franche Comté, pour une prestation en lien avec le Crédit Agricole de Franche Comté

Au sein de l’association des directeurs d’Esat et d’Ea de Franche Comté, 7 établissements collaborent depuis 2009 pour répondre à des missions de niveau régional. Pour assurer l’archivage et le traitement de 327 182 dossiers clients répartis en 55 agences du Crédit Agricole de Franche Comté, ces établissements protégés et adaptés se sont structurés en filière Gestion Electronique de Document (GED) afin d’organiser la coordination et la mise en œuvre d’un plan qualité garantissant les même niveaux de prestations quelques soit l’Esat concerné.

L’EA STI, pour une prestation en lien avec Air France

L’EA STI, ouvert en 2006 est situé dans la ville de Loudun (Vienne). STI en partenariat avec 7 Esat organisé en GME, groupement momentané d’Entreprise de Poitiers, assure depuis 2007 pour Air France le montage et l’assemblage des poubelles et paniers de ramassage de linge présents dans chaque avion. Aujourd’hui, STI investit dans une chaine de fabrication de carton ondulé afin de produire en interne l’ensemble des fourreaux destinés au marché Air France.

L’ESAT le Pré la Bataille, pour une prestation en lien avec la Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf-Austreberthe

L’ESAT le Pré la Bataille ouvert en 1993 est situé dans la ville de Notre-Dame-de-Bondeville en Seine-Maritime. En partenariat avec différents établissements, l’Esat le Pré la Bataille propose une gamme de bannettes cadeau composées de produits fabriqués exclusivement par des travailleurs en situation de handicap. Cette collaboration a permis à la communauté d’agglomération Rouen Elbeuf-Austreberthe de proposer à ses salariés, pour les vœux de fin d’année 2010, des coffrets cadeaux basés sur un savoir-faire artisanal et véhiculant des valeurs de diversité.

SONT NOMINÉS DANS LA CATEGORIE ACCOMPAGNEMENT

L’ESAT Alter Ego, pour une prestation en lien avec le centre DCNS de Lorient

L’ESAT Alter Ego ouvert en 1978 est situé dans la ville de Hennebont (Morbihan).

Depuis 2010, Alter Ego assure pour le centre DCNS de Lorient (spécialiste du naval de défense) l’entretien du parc de 80 vélos pour les 2000 salariés du site. Cette prestation rentre dans le cadre de la politique environnementale du groupe. Installée au sein du centre, elle a permis d’améliorer la réactivité et la qualité du service rendue grâce à la présence géographique des travailleurs sur site et de sensibiliser les collaborateurs de l‘entreprise aux handicaps.

L’ESAT Regain-Paris, pour une prestation en lien avec l’agence DIALECTICA

L’ESAT Regain-Paris, ouvert en 2002, est situé à Paris. Il propose depuis janvier 2011, le service « Regain Courses » soit l’enlèvement et la livraison de plis et petits colis à pied ou en transport en commun sur Paris et sa petite couronne. Cette prestation répond aux attentes de l’agence de communication DIALECTICA pour sa dimension environnementale et sociale. Elle présente également un intérêt en valeur ajouté pédagogique pour les travailleurs et en valorisation du temps main d’œuvre.

L’Ea Les Ateliers des Gens de la Mer, pour une prestation en lien avec la Mairie de Saint Pierre D’oléron

L’EA Les ATELIERS DES GENS DE LA MER, ouvert en 2009, est situé dans la ville de Saint Pierre d’Oleron (Charente-Maritime). Il propose un service de ramendage et de fabrication de filets de pêche et de chaluts réalisés au niveau régional. Cette prestation répond aux enjeux de la Mairie de Saint Pierre D’oléron pour mettre en œuvre des solutions humaines au reclassement des marins débarqués et professionnels avec la mise en place d’une activité jusque-là non structurée et en voie de disparation bien que nécessaire à la pêche professionnelle.

SONT NOMINÉS DANS LA CATEGORIE ADAPTATION

L’ESAT Les Ateliers de l’ETAI, pour une prestation en lien avec la Mairie du Kremlin-Bicètre

L’ESAT LES ATELIERS de l’ETAI, ouvert en 1966 est situé dans la ville de Villejuif (Val-de-Marne). Il assure depuis 2007 la sécurisation de deux points écoles pour le compte de la mairie du Kremlin-Bicètre. Des travailleurs de l’Esat régulent le flot des voitures et des piétons pour permettre aux enfants et parents de traverser en toute sécurité devant les établissements scolaires. Ce service original apprécié des travailleurs permet également de sensibiliser les enfants et des parents au handicap en décloisonnant l’activité des travailleurs dans le cadre d’une mission de service public.

L’ESAT LA BERGERIE, pour une prestation en lien avec la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

L’ESAT LA BERGERIE, ouvert en 1985 est situé dans la ville de Étalans (Doubs).

L’Esat la Bergerie a démarré en 2009 une activité de gestion des équipements fluviaux pour le compte de la communauté d’agglomération du Grand Besançon qui comprend la commercialisation des équipements fluviaux, l’accueil des plaisanciers et la maintenance des équipements. Suite à l’abandon du projet canal à grand gabarit, cette activité de tourisme assure un second souffle aux équipements fluviaux tout en participant au décloisonnement de l’action sociale. En 2010, 2012 plaisanciers et 750 bateaux ont ainsi été accueillis.

L’ESAT MOSAIQUE, pour une prestation en lien avec le Centre de Gérontologie du Raizet

L’ESAT MOSAIQUE, ouvert en 2006 est situé dans la ville de Les Abymes (Guadeloupe).

L’Esat Mosaïque assure pour le centre de gérontologie du Raizet une prestation d’accompagnement des personnes âgées par un service d’animation et la réalisation d’activités ludiques : lecture de journaux, mise en scène de pièces de théâtre lecture de contes. Cette manière originale de participer à la prise en charge de nos ainés s’inscrit dans la dynamique de projet de vie des résidents visant à rompre l’isolement, stimuler leur motricité et leur mémoire.

Un Grand Prix sera remis au candidat qui aura cumulé le plus de points sur l’ensemble des trois catégories.

Plus d’informations sur le site Internet dédié : www.trophees-handiresponsables.com