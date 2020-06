Trophées des Associations : deux structures portant sur le handicap récompensées

Il s’agit d’une initiative qui vise à récompenser les associations locales agissant en faveur des jeunes dans les domaines de la Culture, de la Nature et de la Solidarité. Les associations ont pu s’inscrire entre le 14 septembre et le 10 décembre 2010. Plus de 2 600 associations se sont portées candidates, et près de 730 ont été retenues. Au final, 30 d’entre elles se sont distinguées et sont récompensées par une dotation totale de 300 000 euros. Les Trophées des Associations seront décernés et les montants des prix attribués à chaque association lauréate seront dévoilés à l’occasion d’une cérémonie officielle le 17 mars prochain.

– LES TROIS OURSES

L’éducation artistique et le développement créatif par le sens du toucher

Les Trois Ourses propose des initiatives dans le domaine du livre et de la lecture, comme la réalisation de livres artistiques tactiles dans le cadre du programme « S’il vous plaît touchez ! ». Initié par l’artiste Sophie Curtil, en collaboration avec l’artiste japonais Katsumi Komagata, ce programme réunit les enfants non-voyants, mal voyants, voyants et leurs parents au cours de stages et ateliers de 1 à 5 jours. Ceux-ci permettent d’avoir une approche différente de l’art et de la lecture autour de quatre notions : traces et empreintes, plans et volumes, formes et textures, matières et poids. Il s’agit d’une véritable expérience humaine qui permet de tisser des liens entre l’art, l’enfant, le livre et le handicap. Le programme a ainsi pour objectif de faciliter la compréhension de la cécité, de développer un esprit collectif et de valoriser le partage intergénérationnel.

Site web : troisourses.online.fr

Deux de ces associations portent sur le handicap :

– CENTRE ATOURNAUX

Pour soutenir les enfants autistes et leur famille

Prendre en charge des jeunes de 6 à 16 ans présentant des Troubles Envahissants du Développement en leur permettant d’accéder aux diverses activités proposées, dans une approche favorisant la mixité et la diversité des publics accueillis. Les enfants sont suivis de manière individuelle, notamment afin de favoriser leur intégration sociale, développer ou maintenir leur autonomie.

Apporter un répit aux parents en hébergeant leur enfant pour de courts séjours, et briser leur isolement par des entretiens réguliers avec un psychologue et des échanges avec d’autres parents lors de groupes de parole.