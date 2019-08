Trophées de l’Accessibilité 2013 : ouverture des candidatures

C’est parti pour la 3ème édition des Trophées de l’Accessibilité, proposés par le Conseil national handicap avec Accès pour Tous, et le soutien de nombreux partenaires. A nouveau, le Théâtre de la Porte Saint-Martin accueillera la soirée de remise des récompenses au terme de la compétition, le 11 février 2013 (date anniversaire de la loi du 11 février 2005).

Les Trophées de l’Accessibilité récompensent des réalisations exemplaires dont chaque étape a été portée par une dynamique de développement commune à tous les acteurs. L’objectif est de faire découvrir les attitudes, et les bonnes pratiques qui aboutissent à l’accessibilité pour tous et préfigurent la « cité de demain ». C’est donc l’ensemble de la chaîne des compétences de l’accessibilité qui est récompensée.

Les dossiers de candidatures sont étudiés par Le Comité scientifique des trophées de l’accessibilité, présidé par Catherine BACHELIER, ancienne déléguée ministérielle à l’accessibilité.

5 dossiers de candidature seront nommés par catégorie de prix et seront proposés à un Jury National présidé par Patrick GOHET, président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées et ancien délégué interministériel aux personnes handicapées.

Les jurys désigneront les 9 lauréats des Trophées de l’accessibilité, dans les catégories suivantes :

– Trophée Conseil d’enfants et de jeunes (en Partenariat avec l’ANACEJ)

Sensibiliser les jeunes conseillers du territoire français aux questions liées au handicap et à l’accessibilité et encourager les actions menées dans ce domaine. Dossier à télécharger sur le Sire de l’ANACEJ : www.anacej.asso.fr

– Trophée Produit accessible à tous

Confort d’usage et accessibilité universelle. Vous avez développé un produit innovant accessible à tous avec les compétences interne ou externe à l’entreprise. Industrie, R&D, innovation, bureau d’études, prototype,…

– Trophée accessibilité des Etablissement Recevant du Public (ERP)

Le confort d’usage, la chaîne de déplacement, l’accessibilité universelle est une priorité. Les compétences de plusieurs acteurs permettent une réalisation exemplaire en allant au delà des obligations de la loi du 11 février 2005. Bâtiment public ou privé, hôpital, école, université, commerce, salle de spectacle,..

– Trophée accessibilité, intégration, mixité et citoyenneté

Cette catégorie concerne une initiative, une action ou un projet permettant une parfaite intégration de tous dans la vie citoyenne et quotidenne.

Vie quotidienne, droit, citoyennetée, sport, vie artististique et culturelle, ,….

Association, club, fédération professionnelle, ….

– Trophée accessibilité & emploi

L’emploi des personnes en situation de handicap, un enjeu pour l’entreprise public et privé.

Accessibilité, adaptation du poste de travail, sensibilisation, formation, la chaîne des compétences dans l’entreprise est un atout.

– Trophées Collectivités territoriales

Rendre la commune accessible à tous, un objectif, un devoir, mais aussi une action citoyenne engageant la société. Il s’agit de faire connaître une action exemplaire mobilisant différents acteurs impliqués dans sa réalisation

Pour cette catégorie deux types de collectivités sont différenciées :

– Trophée des collectivités (plus de 5000 habitants)

– Trophée des petites communes (moins de 5000 habitants)

– Trophée communication et sensibilisation

Peut être présentée une action de sensibilisation forte, une action de communication (campagne publicitaire, film, événement, Web ….) accessible à tous et impliquant des compétences multiples. cette action exemplaire permet le changement le regard.

Association, entreprise, agence de communication, réalisateur, spectacle, Web …….

Nouveau :

A noter : l’édition 2013 s’enrichit d’un nouveau trophée et met l’honneur le Tourisme associé au handicap, en partenariat avec l’Association Tourisme & Handicaps.

– Trophée Tourisme et Handicap

Ce Trophée en partenariat avec l’Association Tourisme & Handicaps récompense les efforts des professionnels du tourisme en matière d’accessibilité pour tous et d’accueil des clientèles spécifiques. Vous favorisez l’émergence de produits et de services touristiques réellement ouverts à tous, et vous garantissez à tous les touristes en situation de handicap un accès à l’information leur permettant un maximum d’autonomie.

Office de tourisme, syndicat d’initiative, CDT, CRT, hôtel, village de vacances, gîte, camping, restaurant, site touristique, parcs à thèmes, base de loisirs, …

Les candidats sont invités à télécharger leur dossier sur les sites :

www.accespourtous.org et www.cnhandicap.org

Date limite de réception des dossiers : 30 novembre 2012.