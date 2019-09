Trophées de la diversité 2014 : Le Prix Grande Entreprise décerné à SPIE Sud-ouest

IMS-Entreprendre pour la cité en Aquitaine a remis fin 2014 ses Trophées de la diversité édition 2014, destinés à valoriser des « actions concrètes de lutte contre les discriminations liées à l’emploi et à l’insertion ».

C’est à la société SPIE Sud-ouest, filiale régionale de services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, qu’a été remis à cette occasion le « Prix Grande Entreprise », afin de récompenser sa démarche de recrutement de salariés en alternance issus de la diversité.

« Parmi les 65 collaborateurs que SPIE Sud-ouest a recrutés en alternance à la rentrée 2014 (apprentissage, professionnalisation), un tiers sont issus de la diversité. Ce taux reflète le travail de SPIE Sud-ouest auprès de l’ensemble de ses partenaires (Cap Emploi, missions locales, organismes de formations tels que la Fondation d’Auteuil, les Compagnons du devoir, etc.) pour intégrer des profils de salariés différents de ceux qui candidatent habituellement : femmes sur des métiers traditionnellement masculins, adultes de plus de 26 ans ou jeunes de moins de 18 ans, travailleurs en situation de handicap, publics éloignés de l’emploi, jeunes sans qualification, commente le groupe SPIE Sud-ouest. Cette démarche a été d’autant plus efficace que les besoins en matière de recrutement en alternance avaient été identifiés avec les opérationnels très en amont. En revanche, si les « sources » de recrutements ont été intégralement définies par les équipes ressources humaines, les responsables opérationnels ont pu choisir leurs futurs collaborateurs au cours d’entretiens de sélection, sur la base de leur motivation et de leurs compétences et non pas dans une optique de discrimination positive. Une démarche gagnante pour tous ! ».

Parmi les autres prix décernés :

Prix Association : AMARE (pour son action dédiée à déconstruire les stéréotypes liés au quartier prioritaire de Montanou et à ses habitants).

Prix TPE : Aquitaine Sécurité Incendie (pour son recrutement sans discrimination).

Prix Collectif : Club des entreprises de Cenon (pour la mobilisation de ses adhérents auprès des jeunes du territoire / Forum des Métiers et Banque de stages pour les collégiens de 3ème).

Coup de Coeur : SYNERGIE (pour son partenariat avec Force Femmes, ou comment accompagner les femmes de plus de 45 ans dans la recherche d’emploi).

Photo : Christophe BONNENFANT, Chef du département Maintenance et services Aquitaine SPIE Sud-ouest.