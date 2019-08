Trophées APAJH : le concours est ouvert !

La Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, lance sa 7e édition des Trophées APAJH. La clôture des inscriptions est fixée au 7 septembre.

Ce concours national est ouvert aux organismes publics et privés (établissements scolaires, entreprises, administrations, villes, collectivités locales…). Une belle façon de récompenser les efforts de toutes celles et ceux qui pensent et agissent au quotidien pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap.

La cérémonie : pleins feux sur l’audace et l’engagement !

Cinq trophées et un trophée d’honneur récompenseront des réalisations exemplaires, qui favorisent l’accès de tous, à la vie sociale, culturelle, sportive ou professionnelle :

• Le Trophée Accessibilité d’une ville

• Le Trophée Accessibilité d’un service public

• Le Trophée Droit à l’école et à la culture

• Le Trophée Entreprise citoyenne

• Le Trophée Sport

Un jury composé de personnalités qualifiées examinera les dossiers selon différents critères comme l’impact sur la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, l’innovation, l’engagement dans la durée, les répercussions annexes…

Les Trophées seront remis aux lauréats lors de la soirée du 5 Décembre 2011 au Carrousel du Louvre, à Paris, devant près de 1500 personnes.

Cette cérémonie, sous le signe des différences additionnées, sera l’occasion d’un spectacle mêlant les talents du réseau APAJH et des artistes à renommée nationale et internationale. Un spectacle à l’image du projet élaboré par l’APAJH depuis sa création : une société inclusive, qui ne compartimente pas l’accès aux droits, mais qui garantit au contraire son universalité.

En 2010, le jury a récompensé, parmi les 15 finalistes : l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (Paris), la Ville de Besançon (Doubs), le Centre National de la fonction publique territoriale (Midi-Pyrénées), le Centre Ressources

