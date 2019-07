Trophées APAJH 2010 : une année sous le signe du sport !

L’APAJH tire un premier bilan de son appel à candidatures 2010, clôturé il y a quelques jours. Les deux catégories « Sport » et « Ecole et Culture » concentrent presque 80% de la totalité des dossiers reçus. Il faudra attendre septembre pour connaître les nommés. Lancée dans une année de grand événement sportif, la nouvelle catégorie « Sport» des Trophées APAJH a remporté un engouement inattendu. En effet, ce ne sont pas moins d’une quarantaine dossiers qui ont été soumis à l’APAJH dans cette catégorie. Ils témoignent de la volonté des personnes en situation de handicap de participer à des programmes d’actions sportives et des réponses qui leur sont apportées.

Que la catégorie « Ecole et culture », ait généré presque autant de réponses, étonnera moins. La Fédération des APAJH est en effet très présente dans le secteur éducatif depuis sa création il y a bientôt 50 ans, création à l’initiative justement, d’instituteurs réagissant au besoin de services d’accompagnement des jeunes en situation de handicap.

Depuis 6 ans, les catégories « Accessibilité d’une Ville » et « Accessibilité d’un Service public » permettent aux collectivités et aux services de l’Etat de relayer leurs actions menées sur le territoire pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Le Trophée « Entreprise citoyenne » permet quant à lui de mettre à l’honneur des entreprises menant une politique remarquable en matière d’accès à l’emploi. Cette année, les remontées de dossiers auront été moins nombreuses.

L’accessibilité des bâtiments publics ainsi que l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap conduisent les entreprises, les villes, les collectivités et les administrations à se mettre en conformité avec les directives règlementaires. Cependant, comment ne pas s’interroger sur ce recul, à l’heure où l’Etat propose des dérogations à l’application de la Loi du 11 février 2005 ?

Le jury se réunira à la rentrée pour désigner les nommés les plus exemplaires dans chaque catégorie qui se verront honorer au cours d’une remise des Trophées, en public, au Carrousel du Louvre le 23 novembre 2010

