Trophées APAJH 2009 … et les lauréats sont…

Créés en 2005 par la Fédération des APAJH (Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés), les Trophées APAJH ont été conçus pour valoriser des initiatives qui permettent la participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le lundi 11 mai à la maison de l’Unesco, au cours d’une soirée festive destinée à changer le regard sur le handicap, les cinq réalisations suivantes ont été récompensées :

• Dans la catégorie “Insertion Professionnelle”, le Trophée a été décerné à la société Carrefour, engagé en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap dans le cadre d’une démarche qui s’inscrit en particulier dans la logique sociale de développement durable du groupe.

• Dans la catégorie “Accessibilité d’une ville”, le Trophée a été décerné à la Ville de Nantes (44) qui mène depuis près de 20 ans une politique globale d’accessibilité en faveur des personnes en situation de handicap en s’appuyant notamment sur une charte “Ville et Handicap” et sur le plan “Nantes s’engage 2”. Ses réalisations couvrent plusieurs domaines : la culture, l’école, l’emploi, les loisirs et l’accessibilité de la ville.

• Dans la catégorie “Droit à l’école et à la culture”, le Trophée a été décerné au Parc national des Pyrénées qui s’investit depuis plusieurs années dans des actions en faveur des publics en situation de handicap (moteur, visuel, auditif et mental) dans le cadre de son programme d’aménagement 2004-2009. Une démarche novatrice permettant une approche de la nature dans des conditions inhabituelles et à travers des actions de solidarité.

• Le Trophée de la “Grande entreprise citoyenne” a été attribué à EDF engagé depuis 20 ans aux côtés des personnes en situation de handicap (salariés, clients, parties prenantes externes). Un 8e accord d’entreprise, signé en 2009, confirme une politique ambitieuse de recrutement de personnes en situation de handicap ainsi que la prise en compte de l’accueil, l’aménagement des postes et locaux de travail, la mobilité et la formation.

• Le Trophée d’honneur a été remis au Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH) qui oeuvre depuis plus de 10 ans pour le respect total des droits fondamentaux et humains des personnes handicapées par le biais d’une implication active dans le développement et l’application des politiques européennes.

La cérémonie a réuni personnes valides et en situation de handicap pour “additionner les différences”, autour de nombreux artistes et personnalités : Léa Drucker, Elie Semoun, le Trio Esperança, Nima, Dédé Saint-Prix etc. Premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps, la Fédération des APAJH lutte pour que le handicap devienne l’affaire de tous.