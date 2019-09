Trophée Roses des Sables : un équipage sourd et muet

L’édition 2010 du Trophée Roses des Sables (du 7 au 18 octobre prochain) verra concourir un équipage sourd et muet. Il s’agit de Nelly Guyot et de Sylvie Rochette, originaires du Val-de-Marne. Pour faciliter leur progression dans le Trophée, un interprète sera présent au départ et à l’arrivée de chaque étape, les briefings se faisant au porte voix tandis que durant les étapes, Nelly et Sylvie devront se débrouiller en lisant sur les lèvres et en écrivant sur du papier