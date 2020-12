Trophée Idées 92, « des idées d'aujourd'hui pour le monde de demain » :

Listen to this article Listen to this article





Jusqu’au 31 décembre 2010, les dossiers d’inscriptions pour l’édition 2011 des Trophées IDEES 92, Initiatives Durables pour l’Environnement, l’Economique et le Social dans les Hauts-de-Seine, organisés par le Conseil général des Hauts-de-Seine sont en ligne sur www.planete92.net. Ce concours, ouvert aux entreprises, associations et personnes publiques, tend à favoriser l’expérience et l’échange autour de réalisations allant dans le sens d’un développement plus équilibré et durable du territoire. Trois lauréats se voient distingués et attribué un Trophée, composé d’une participation financière de 5 000 € et d’une œuvre d’art, transmise chaque année aux nouveaux lauréats. De plus une mention spéciale est attribuée par le jury pour une réalisation particulièrement intéressante.

NOUVEAUTE 2011 : TROPHEE IDEES JUNIORS

Après le lancement en mai 2009 des éco-collèges 92, le Conseil général a décidé d’introduire dans l’édition 2011 un nouveau concours : le Trophée Juniors, répondant ainsi aux préoccupations des jeunes d’aujourd’hui et de demain. Ce concours est ouvert à tous les établissements secondaires du 1er degré, publics ou privés sous contrat, du département des Hauts-de-Seine. Peuvent s’inscrire : un établissement tout entier, une classe ou un groupe d’élèves encadrés par un professeur, de la 6ème à la 3ème. Le lauréat sera doté d’une prime de 5 000 € pour organiser une visite en lien avec ses projets ou améliorer leur réalisation.

INSCRIPTIONS :

Pour s’inscrire à l’un des deux concours, il suffit de se rendre sur www.planete92.net et de remplir en ligne un formulaire. Il est possible d’y télécharger les dossiers d’inscriptions complets ainsi que les règlements. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 décembre pour déposer leur candidature.

Trophées IDEES 92

Le Conseil général s’est engagé dans une démarche de développement durable sur des actions permettant de promouvoir le développement économique sans détruire l’environnement et dans un souci d’équité sociale. Economies d’énergies, insertion de personnes en difficultés, aide à la création d’entreprises, lutte contre les exclusions, prévention des pollutions, circulations douces, etc. Avec les Trophées IDEES 92, le Conseil général des Hauts-de-Seine soutient les projets afin d’installer dans la durée les bonnes pratiques tout en mettant en avant le dynamisme et les atouts incontestables des Hauts-de-Seine.

