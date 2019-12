Trop de télé = obésité ?

Faut-il lier le temps passé devant la télévision et l’obésité infantile ? C’est en tout cas ce que tentent de mettre en évidence des chercheurs canadiens dans une étude publiée cet été dans Le Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, une revue scientifique internationale. Au cours de cette recherche basée sur les 2-4 ans, 1 314 enfants ont été suivis. Les chercheurs estiment ainsi qu’à l’âge de quatre ans et demi, chaque heure supplémentaire passée devant le petit écran, entraînerait une augmentation du tour de taille de 0,5 millimètre, par rapport à ceux qui ne regardent pas la télévision. En cause notamment : la faible mobilité et la malbouffe.