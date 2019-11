Trop cuire les aliments pourrait accélérer le vieillissement

Selon l’Académie Nationale de Pharmacie, « certains aliments, lorsqu’ils sont cuits trop brutalement ou à trop forte température pourraient accélérer le vieillissement ». C’est notamment le cas des « aliments issus de la friture de la pomme de terre comme des frites ou des chips et de céréales grillées ainsi que du café », explique le professeur Eric Boulanger, spécialiste de la biologie du vieillissement à l’université Lille 2 qui prend part aux recherches. Il explique : « Ce phénomène est lié aux produits de glycation avancée (également appelés AGE). Ils peuvent se former spontanément dans les organismes vivants mais également lors de la préparation d’aliments à partir des sucres et des protéines, sous l’effet de la chaleur. Pour éviter leur formation, il suffit de cuire à basse température (moins de 120 °C) et de privilégier la cuisson à l’eau, à la vapeur ou au micro-onde par rapport aux grillades et autres rôtissages ». Plus d’infos : www.acadpharm.org