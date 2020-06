Paris récompense les lauréats de la campagne inédite de prévention d’un nouveau genre destinée aux jeunes : « THE BINGE – Trop boire, c’est le cauchemar ». La Ville de Paris avait lancé en novembre dernier une campagne originale de santé publique sur le phénomène du « binge drinking » (consommation en grande quantité d’alcool en un court laps de temps) : un concours de mini films réalisés par des Parisiens âgés de 15 à 25 ans, mis en ligne sur le site internet : www.thebinge-lefilm.com .

Cette initiative a remporté un large succès:

· plus 100 films ont été réalisés ;

· environ 1000 jeunes ont pris part de façon active au sein des équipes de tournages ;

· plus de 100 000 visiteurs sur le site depuis le début de la campagne.

Six films ont été primés par un jury présidé par Chantal Lauby, comédienne et marraine de l’opération, et composé de Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé publique et des relations avec l’AP-HP, de Bruno Julliard, adjoint de la jeunesse, d’experts de la prévention, et de jeunes des conseils de la jeunesse parisiens :

· Grand prix du Jury : Twist in the night

· 2e prix : Et si t’avais le choix ?

· 3e prix : Doppelganger

· Prix du public : Ecart de conduite

· Prix des associations : Fête foraine

· Prix Coup de coeur du Jury : Jean-Michel le vampire

· Prix mention spéciale du jury : Cauchemar au collège

Ces films :

· deviendront les supports de communication pour des futures campagnes de prévention (Soliday’s, festivals jeunes, Bercy …) ;

· seront diffusés sur le site Paris.fr, dans les équipements municipaux, les dispositifs dédiés aux jeunes et à l’occasion d’événements festifs (festivals, concerts, etc.) ;

· seront utilisés dans le cadre d’actions de sensibilisation et de prévention sur la consommation excessive d’alcool et ses conséquences.

Ils offrent en effet des messages originaux de prévention à travers des codes, des visions, des approches, des sensibilités différentes sur les consommations actuelles d’alcool chez les jeunes. Cette campagne d’un nouveau genre a permis aux jeunes de pouvoir s’exprimer sur un sujet majeur de santé publique à travers des outils de communication contemporains et par une méthode inédite.