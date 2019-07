Troisième accord chez Bouygues Telecom

Cet accord, d’une durée de trois ans, vient renforcer l’engagement de la société en matière de handicap. Signé à l’unanimité des partenaires sociaux, l’accord va permettre au collaborateur de bénéficier d’un entretien annuel dédié au handicap pour évoquer les adaptations éventuelles de son poste de travail et ses besoins en formation (propositions de formations sur mesure). Cet accompagnement permet d’anticiper tous les besoins (équipement, ergonomie, compétences…) du collaborateur pour lui permettre de mener à bien ses missions.

Une réflexion est alors engagée avec le collaborateur, la Mission handicap (structure interne dédiée), le responsable des ressources humaines, le manager, le médecin du travail. Il se voit ensuite proposer au cas par cas : un bilan de compétences ou d’orientation professionnelle, une formation de reconversion, des propositions d’aménagements de poste… pour maintenir et améliorer son employabilité au sein de l’entreprise.

Outre l’accompagnement professionnel, l’accord reprend les bases posées par les précédents sur les questions de recrutement d’une part et de maintien dans l’emploi d’autre part et s’engage à effectuer 60 embauches de collaborateurs handicapés dans un délai de trois ans. La société organisera aussi des sessions de formation à destination du service achat pour gérer les appels d’offres avec le secteur protégé et il est prévu de réaliser dans ce cadre 1 500 000 € de prestations de 2010 à 2012. Des formations RH seront proposées à tout manager accueillant un collaborateur handicapé* et l’environnement de travail subira des aménagements après qu’aient été menées des études ergonomiques* .

* 500 managers ont été formés à la démystification du handicap depuis 2005

* 60 actions d’aménagements de poste par an