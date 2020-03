Trois questions à Emmanl Hugues, président l’association Orga

Pourquoi avoir choisi le réseau arevale cette année ?

Tous les ans, nous choisissons une association, afin de l’aider à se développer. L’année dernière, nous avions aidé une association pour les enfants maltraités. Cette année, connaissant des personnes s’occupant d’autiste et particulièrement sensible à cette maladie, on (ndlr : Emmanuel Hugues et Olivier Merle) a décidé, d’aider ce réseau, d’organiser des évènements avec eux, afin de les soutenir dans leur démarche.

Quelle est la situation de l’emploi des autistes aujourd’hui, en France ?

Il y a un manque de connaissance de la maladie de la part des patrons. Ils n’arrivent pas à « manager » correctement ces personnes. Le but est donc de montrer que les autistes peuvent travailler comme les autres, qu’ils ne sont pas si différents comme beaucoup le pensent. Mais bien sûr, cela s’adresse à des personnes autistes capables de travailler, par leur degré de maladie, ce qui n’est pas toujours le cas.

D’où est venue cette idée de course de 36 h ?

De loin, de très loin (rires). Je suis un sportif amateur, et Olivier un athlète de haut niveau. On a donc voulu relever des défis, et au lieu de le faire seul, dans notre coin, on a décidé d’y associer les associations, afin de les mettre en avant. On a donc cette course de prévu, et puis celle vers Rome en 2013.

Propos recueillis par Florian Jurdic