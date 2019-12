Trois Heures Ensemble

A l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, toute l’équipe de Sidaction organise une une soirée Portes Ouvertes le lundi 30 novembre de 18h à 21h Les donateurs auront l’occasion de rencontrer des jeunes chercheurs et des membres d’associations soutenus grâce à leurs dons et de faire la connaissance de l’équipe permanente de Sidaction. L’échange sera suivi d’une collatiion. Ces « 3 heures ensemble » permettront de mieux comprendre l’engagement de Sidaction auprès des associations de lutte contre le sida et des équipes de recherche scientifique et médicale. Cela sera également l’occasion de renforcer les initiatives d’accès aux soins et aux traitements dans les pays en développement.