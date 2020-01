« Triste bilan d’une grande cause nationale »

L’association Vaincre l’autisme a déploré le « triste bilan » de ce qui était une grande cause nationale en 2012, et écrit une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et au gouvernement, jugeant notamment « impératif de réorganiser le financement » de l’autisme.

L’association a fait part de sa déception lors d’un colloque sur l’autisme en dé-cembre au Sénat. « En 2012, l’attente était forte (…). Avec un budget de 150.000 euros, l’État n’a attribué que très peu de moyens à la grande cause nationale », souligne-t-elle. Le gouvernement avait annoncé cet été le lancement, en novembre, d’un troisième plan autisme. Dans une lettre de huit pages adressée à Marisol Touraine et au gouvernement, Vaincre l’autisme soulève « de sérieuses inquiétudes sur le tournant » que va prendre ce plan. L’association demande que les financements attribués pour la prise en charge des personnes autistes soient « dirigés vers des prises en charge adaptées ». Aujourd’hui, « 80 % des enfants sont rejetés de l’école », « les diagnostics sont tardifs » et « les personnes sont automatiquement orientées vers le milieu psychiatrique », dénonce-t-elle.Vaincre l’autisme revendique aussi « la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour constater le dysfonctionnement du système », estimant que le gouvernement détient désormais toutes les informations « pour faire avancer la situation des 650.000 personnes autistes en France ».Pour l’association, le gouvernement a le devoir « de cesser de financer les structures inadaptées ». « Une véritable politique de santé publique de lutte contre l’autisme doit être mise en place, avec l’application des outils de dépistage et diagnostic précoce », écrit-elle. Un bilan du plan autisme 2008-2010, publié en janvier dernier, faisait état de 342 places réellement installées pour les adultes et 1.330 pour les enfants, à la fin 2010, sur 4.100 places (dont 2.000 pour les adultes) prévues pour la période 2008-2014. En 2008, on estimait que 3.500 en-fants ou adultes devaient aller en Belgique en raison du déficit d’accueil en France.